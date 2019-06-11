Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19
Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
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Финансы
Тимошенко заявила о падении экономики Украины
Украинская экономика находится в плачевном состоянии и продолжает падать, заявила лидера партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
Обновлено в 22:06
Политика
Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня
Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Обновлено в 10:39
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено в 18:11
Общество
В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси
В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено в 21:59
Финансы
ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков
Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 11:11
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Футбол
Станислав Черчесов: «Чалов заслуженно сидел на скамейке запасных»
Если вы обратили внимание, сегодня наш соперник начал играть 5-3-2 – как против Шотландии, мы к этому были готовы.
Обновлено в 18:40
Шоу-бизнес
Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера
Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
Обновлено в 03:28
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 16:02
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Рябков заявил, что в отношениях с США «нет места чудесам»
Ранее советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия, КНР, Иран, Венесуэла и Китай распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 21:44
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В мае от разгула стихии в Китае пострадало почти 10 миллионов человек
Список стихийных бедствий возглавили засуха, наводнения и град В мае 2019 года от стихийных бедствий в Китае пострадало почти 10 миллионов человек.
Обновлено в 01:46
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Происшествия
У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ
Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено в 12:25
Гаджеты
Huawei выпустила миллион смартфонов с собственной ОС
По сообщениям сетевых источников, китайская компания Huawei выпустила тестовую партию смартфонов размером в 1 млн штук, программной основой для которых стала мобильная операционная система собственной разработки.
Обновлено в 06:19
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Армия и оружие
СМИ: авианосец США участвует в совместных с Японией учениях в Южно-Китайском море
Япония и США проводят совместные учения в Южно-Китайском море, в которых задействован американский атомный авианосец Ronald Reagan, а также вертолетоносец японских Сил самообороны "Идзумо", сообщила в среду газета Sankei.
Обновлено в 21:22
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено в 19:56
Космос
Science (США): Россия запускает телескоп для изучения темной энергии (Science)
В рамках нового проекта стоимостью около 500 миллионов евро на космической платформе будут установлены два рентгеновских телескопа производства Германии и России.
Обновлено в 05:31