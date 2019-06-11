Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС вчера в 04:19
Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
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Политика
Зеленский предложил Раде утвердить нового главу МИД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначить вместо него Вадима Пристайко.
Обновлено вчера в 08:56
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Житель Великобритании выиграл в лотерею около $156 млн
Житель Великобритании выиграл в лотерею EuroMillions £123 млн (около $156 млн), став обладателем третьего по величине приза в истории Соединенного Королевства.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия
Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия
Российский морпех погиб в затонувшем во время учений БТР
Обновлено вчера в 13:23
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено вчера в 05:25
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Происшествия
Москалькова заявила о праве Голунова на моральную компенсацию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов имеет право на моральную и материальную компенсацию.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
В России насчитали самую низкую смертность от внешних причин за 50 лет
Рождаемость в России, падающая с 2015 года, в прошлом году снизилась еще на 5,1% (в 2017 году падение было еще более сильным — 10,5%).
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней
Быков: Прямая линия Путина окажется либо сенсационной, либо последней По наблюдениям писателя, данное мероприятие прежде всегда "повышало президенту рейтинг, настроение и жизненный тонус".
Обновлено вчера в 08:41
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Космос
Совет РАН по космосу предложил Роскосмосу начать реализацию проекта «Венера-Д»
Совет РАН по космосу направил в Роскосмос обращение о необходимости начать реализацию проекта "Венера-Д" и финансирование первых этапов опытно-конструкторских работ по нему.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Тимошенко рассказала о серьезном упадке украинской экономики
На Украине идет процесс колоссального ухудшения экономического положения, заявила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Активисты запустят «малыша Трампа» над Вашингтоном
Идея с воздушным шаром в виде Трампа была позаимствована у британских правозащитников.
Обновлено в 01:06
Политика
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус в эфире телеканала "112 Украина" предложил новый способ покупки российского газа.
Обновлено в 00:11
Общество
Четырёхдневную рабочую неделю в РФ бессмысленно даже обсуждать – эксперт
Заявляя о возможном переходе на четырёхдневную рабочую неделю, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев лишь озвучил один из общемировых трендов, реализация которого в России возможна будет только в очень далёком будущем.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить
Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
Представлен новый Bentley Flying Spur
Компания Bentley рассекретила седан Flying Spur следующего поколения.
Обновлено вчера в 07:06
Здоровье
Эксперты назвали разрушающий почки витамин
Обновлено в 01:50
Гаджеты
Компания Xiaomi выпустила смарт-часы Amazfit Verge 2
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты
Huawei может заменить операционную систему Android на «Аврору»
Возможно, Huawei решит сделать новую ОС на базе Android, поскольку система является платформой с открытым кодом, которым можно свободно пользоваться.
Обновлено вчера в 04:13
Армия и оружие
Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор
Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено 10 июня в 13:20