Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК вчера в 04:15
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
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Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Ведущий был вынужден оставить программу из-за проблем со здоровьем: в январе этого года во время зарядки господин Дроздов сломал несколько ребер и вынужден проходить курс лечения.
Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие
Российские военные передали гумпомощь жителям Хамы
Сотрудники российского ЦПВС в Сирии организовали передачу гуманитарной помощи жителям деревни Кафр-Акид, располагающейся в провинции Хама, сообщил Федеральному агентству новостей представитель Центра — Сергей Бондарев.
Обновлено в 01:39
Здоровье
Назван разрушающий почки витамин
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Уголовное преследование Ивана Голунова прекращено
С журналиста Ивана Голунова сняты обвинения в попытке сбыта наркотиков, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено вчера в 23:45
Культура
Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым
Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено вчера в 08:47
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12
Авто
Nissan GT-R и Nissan Juke уходят из России
Компания Nissan завершила поставки кроссовера Juke и спорткара GT-R в Россию.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
Обновлено вчера в 23:06
Игры
Opera выпустила игровой браузер для геймеров
Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Обновлено вчера в 18:21
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Обновлено вчера в 14:18
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Обновлено в 00:36
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Общество
В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.
Обновлено вчера в 10:14
Общество
В России предложили запретить уничтожать продукты, пригодные для пищи
В Роспотребнадзоре предложили запретить уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу Такую рекомендацию ведомство подготовило по запросу Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Названы нарушения разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета
Пилот разбившегося в Нью-Йорке вертолета на имел разрешение на управление им в условиях ограниченной видимости.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие
В МИДе заявили, что в Венесуэле нет российского спецназа
Ранее американские СМИ сообщили, что Россия вывела значительную часть своих военных из Венесуэлы, поскольку власти страны из-за финансовых трудностей не могут оплачивать их работу.
Обновлено в 01:30
Технологии
WhatsApp собрался судиться со своими пользователями
Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
3 человека погибли при пожаре в дачном поселке под Свердловском
В результате пожара погибли три человека, один из которых — ребенок.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Ургант высмеял полицейских, задержавших Голунова
Говоря о полицейских, Ургант отметил, что им нужно теперь как-то объяснить происхождение наркотиков в квартире Голунова.
Обновлено вчера в 20:50
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Обновлено вчера в 13:15
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись 6 машин
В Москве в результате столкновения на Кутузовском проспекте сразу шести автомашин погиб человек, еще двое пострадали.
Обновлено вчера в 19:44
Армия и оружие
Российский новейший фрегат «Адмирал Горшков» посетил Эквадор
Деловой заход в эквадорский порт Пуэрто-Боливар совершил новейший фрегат Северного флота РФ «Адмирал Горшков» 11 июня, сообщила пресс-служба флота.
Обновлено вчера в 10:55
Политика
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Победивший на выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу республики и вступил в должность главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Политика
Парламент Гонконга отложил рассмотрение закона об экстрадиции
Законодательный совет Гонконга решил отложить проведение заседания для рассмотрения закона об экстрадиции с КНР на фоне многотысячной акции протеста, охватившей центр города.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено 10 июня в 14:27