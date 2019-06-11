Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК 04:15
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
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Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Обновлено в 13:02
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено в 16:39
Футбол
Дзюба: последние 30 минут матча с Кипром дались очень тяжело
Радуюсь, что и киприоты встали вместе с нами. Последние 30 минут матча дались очень тяжело.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Перечень признаков опьянения водителей собираются расширить
Министерство внутренних дел России подготовила расширенный перечень с признаками алкогольного и наркотического опьянения у водителей.
Обновлено в 16:43
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Наука
Облик ранних фотографий определили наночастицы
Ученые детально описали взаимодействие со светом металлических наночастиц, которые наделяли характерными свойствами изображения в технике дагерротипии — раннего вида фотографии середины XIX века.
Обновлено вчера в 14:51
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Политика
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 16:41
Общество
Дроздов ушел из программы «В мире животных»
Обновлено в 14:24
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
Обновлено в 12:40
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Космос
Стартовый комплекс космодрома Восточный застрахуют на 7,3 млрд рублей
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Авто
Названы российские комплектации кроссовера Changan CS35 Plus
Обновлено в 09:28
Игры
Marvel’s Avengers выйдет в мае 2020 года
Marvel’s Avengers поступит в продажу 15 мая 2020 года на PC, PS4, Xbox One и Stadia.
Обновлено в 02:04
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Политика
Комиссар СЕ по правам человека намерена посетить Крым
Ранее департамент информации и печати МИД России сообщил, что члены межправительственной комиссии России по делам Совета Европы были "проинформированы (на ее заседании во вторник) о достигнутой договоренности о поездке комиссара СЕ по правам человека Дуни Миятович в Крым 7-11 октября".
Обновлено в 16:20
Политика
На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт
Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23