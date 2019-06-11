Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК 04:15
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 17:27, Ашберн
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Футбол
Россия — Кипр 1:0
Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Политика
Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента
Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Экономика
Российским застройщикам могут предоставить беспроцентные кредиты
Напомним, российские застройщики будут обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 09:30
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Кино
Орбакайте показала фото со съемок продолжения «Гардемаринов»
Режиссер фильма Светлана Дружинина снимает в Царском Селе и Петергофе эпизоды о Екатерине II, которую играет известная певица и актриса Кристина Орбакайте.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Общество
Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Музыка
Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»
Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца
Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня
Журналист Иван Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения сказал, что не планирует посетить несогласованную акцию 12 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:49
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский отменил еще два указа Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено в 07:38
Здоровье
ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде
ВОЗ объявила о первом подтвержденном случае вирусной лихорадки Эбола в Уганде.
Обновлено в 16:06
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления
Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Кино
Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России
Обновлено в 10:35
Музыка
Radiohead выложили неизданные записи после атаки хакеров
Уточняется, что хакеры украли некоторые записи еще на прошлой неделе.
Обновлено в 16:59
Футбол
Белоруссия дома проиграла Северной Ирландии
В следующем матче Северная Ирландия примет команду Германии на своем поле, а белорусы сыграют в гостях с эстонцами.
Обновлено в 16:37
Общество
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Кино
В День России уфимцы увидят продолжение истории «Людей в черном»
Продолжение знаменитой истории обзавелось новыми героями, злодеями, впечатляющим масштабом действия и уморительным юмором.
Обновлено вчера в 05:09
Культура
Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко
Обновлено в 09:56
Футбол
Сборная Германии разгромила эстонских футболистов
Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:09