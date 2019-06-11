Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК 04:15

По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
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«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ru09:49

«Роснефть» возглавила рейтинг стоимости российских брендов ТЭК

Московский Комсомолец09:21

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъ05:49

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБК08:02

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвы05:50

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известия08:58

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАСС04:19
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Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Футбол

Россия — Кипр 1:0

Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.
Обновлено в 16:37
Политика

Президент Молдавии отменил указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон аннулировал указ, подписанный вице-председателем Демпартии Павлом Филипом о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Экономика

Российским застройщикам могут предоставить беспроцентные кредиты

Напомним, российские застройщики будут обязаны перейти на проектное финансирование жилищного строительства и использование механизма счетов эскроу с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 09:30
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB представлен официально

Немецкая компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер Mercedes-Benz GLB.
Обновлено вчера в 22:25
Кино

Орбакайте показала фото со съемок продолжения «Гардемаринов»

Режиссер фильма Светлана Дружинина снимает в Царском Селе и Петергофе эпизоды о Екатерине II, которую играет известная певица и актриса Кристина Орбакайте.
Обновлено в 05:12
Происшествия

Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора

Обновлено вчера в 13:48
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Общество

Правозащитника Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Лев Пономарев собрал «народный сход» в поддержку фигурантов дел «Сети» и «Нового величия», который был приурочен к началу судебных процессов.
Обновлено в 14:33
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Обновлено в 10:40
Музыка

Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ»

Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье

«Гипертония белых халатов» удваивает риск смерти от болезней сердца

Среди профессиональных медиков имеется словосочетание «гипертония белых халатов», которым обозначают скачок артериального давления у пациента в присутствии врача.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Голунов решил не идти на акцию в свою поддержку 12 июня

Журналист Иван Голунов после снятия обвинений в торговле наркотиками и освобождения сказал, что не планирует посетить несогласованную акцию 12 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:49
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский отменил еще два указа Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский вновь отменил несколько указов, подписанных предыдущим главой государства Петром Порошенко, следует из документов, опубликованных пресс-службой украинского лидера.
Обновлено в 07:38
Здоровье

ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде

ВОЗ объявила о первом подтвержденном случае вирусной лихорадки Эбола в Уганде.
Обновлено в 16:06
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца сразу после отравления

Вечером 5 июня продюсер Бари Алибасов поступил в реанимацию после того, как перепутал йогурт с жидкость «Крот» и выпил средство для очистки труб.
Обновлено в 13:17
Кино

Бондарчук назвал «Кинотавр» центром феминизма в России

Обновлено в 10:35
Музыка

Radiohead выложили неизданные записи после атаки хакеров

Уточняется, что хакеры украли некоторые записи еще на прошлой неделе.
Обновлено в 16:59
Футбол

Белоруссия дома проиграла Северной Ирландии

В следующем матче Северная Ирландия примет команду Германии на своем поле, а белорусы сыграют в гостях с эстонцами.
Обновлено в 16:37
Общество

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи мессенджера Telegram пожаловались на сбои в его работе, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Кино

В День России уфимцы увидят продолжение истории «Людей в черном»

Продолжение знаменитой истории обзавелось новыми героями, злодеями, впечатляющим масштабом действия и уморительным юмором.
Обновлено вчера в 05:09
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Обновлено в 15:48
Культура

Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко

Обновлено в 09:56
Футбол

Сборная Германии разгромила эстонских футболистов

Сыграны две встречи в группе С отборочного турнира чемпионата Европы по футболу.
Обновлено в 17:09
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