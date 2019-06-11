Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК 04:15

По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
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«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ru09:49

«Роснефть» возглавила рейтинг стоимости российских брендов ТЭК

Московский Комсомолец09:21

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъ05:49

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБК08:02

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвы05:50

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известия08:58

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАСС04:19
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Политика

Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество

Гороскоп на 12 июня: у Рыб появится покровитель, Близнецы рассеяны

День несет двойственную характеристику.
Обновлено в 11:00
Общество

Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым

Обновлено в 13:30
Футбол

Станислав Черчесов: «В этих матчах нам нужно было брать 6 очков. И мы их взяли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над киприотами в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) — Есть вещи, которые мы делали правильно, забили пару мячей.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия

В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес

Обновлено в 16:48
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Политика

Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова

Как указывается в пресс-релизе ведомства, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре Юрии Девяткине.
Обновлено в 10:37
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Происшествия

Матвиенко назвала дело Голунова «головотяпством» или провокацией

Обновлено в 08:27
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Футбол

Игрок «Ростова» принес Исландии победу над Турцией

Дубль сделал оборонец "Ростова" Рагнар Сигурдссон.
Обновлено в 16:43
Футбол

ЧМ U-20. Украина и Южная Корея сыграют в финале

Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅 The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7 — FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г. Сборная Южной Кореи в свою очередь с таким же счетом 1:0 одолела Эквадор.
Обновлено в 17:40
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Морщины не проблема: Подольская поддерживает тренд на естественность

Большинство поклонников попросили любимую певицу не делать уколы красоты.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика

Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова

Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Гаджеты

Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС

Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Экономика

Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах

Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:50
Футбол

Венгрия с минимальным счетом обыграла Уэльс

Сборная Венгрии переиграла Уэльс в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0. Единственный гол встречи забил Мате Паткаи.
Обновлено в 17:03
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия

Журналист Иван Голунов вышел на свободу

Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату

Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Здоровье

ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Музыка

Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров

Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

Обновлено в 15:48
Происшествия

Один человек погиб и два пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

"На Кутузовском проспекте, 24 произошло столкновение трех транспортных средств, в результате чего, по предварительной информации, один человек погиб и еще два пострадали", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:03
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