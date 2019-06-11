Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК 04:15
По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено в 16:39
Общество
Гороскоп на 12 июня: у Рыб появится покровитель, Близнецы рассеяны
День несет двойственную характеристику.
Обновлено в 11:00
Общество
Появилось видео с пришедшим в сознание Бари Алибасовым
Обновлено в 13:30
Футбол
Станислав Черчесов: «В этих матчах нам нужно было брать 6 очков. И мы их взяли»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над киприотами в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) — Есть вещи, которые мы делали правильно, забили пару мячей.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В Красноярском крае рядом с жилыми домами вспыхнул лес
Обновлено в 16:48
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Обновлено в 12:14
Политика
Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова
Как указывается в пресс-релизе ведомства, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре Юрии Девяткине.
Обновлено в 10:37
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Футбол
Игрок «Ростова» принес Исландии победу над Турцией
Дубль сделал оборонец "Ростова" Рагнар Сигурдссон.
Обновлено в 16:43
Футбол
ЧМ U-20. Украина и Южная Корея сыграют в финале
Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅 The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7 — FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г. Сборная Южной Кореи в свою очередь с таким же счетом 1:0 одолела Эквадор.
Обновлено в 17:40
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Морщины не проблема: Подольская поддерживает тренд на естественность
Большинство поклонников попросили любимую певицу не делать уколы красоты.
Обновлено в 16:02
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Гаджеты
Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС
Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.
Обновлено в 07:07
Экономика
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах
Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 14:50
Футбол
Венгрия с минимальным счетом обыграла Уэльс
Сборная Венгрии переиграла Уэльс в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0. Единственный гол встречи забил Мате Паткаи.
Обновлено в 17:03
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Журналист Иван Голунов вышел на свободу
Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.
Обновлено в 14:01
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
Обновлено в 16:51
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Здоровье
ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Музыка
Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров
Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.
Обновлено в 15:35
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Один человек погиб и два пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
"На Кутузовском проспекте, 24 произошло столкновение трех транспортных средств, в результате чего, по предварительной информации, один человек погиб и еще два пострадали", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:03