Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК 04:15

По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.

Политика Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Футбол Станислав Черчесов: «В этих матчах нам нужно было брать 6 очков. И мы их взяли» Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над киприотами в матче отборочного турнира Евро-2020 (1:0) — Есть вещи, которые мы делали правильно, забили пару мячей.

Происшествия Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.

Политика Глава МВД попросит Путина уволить двух генералов из-за дела Голунова Как указывается в пресс-релизе ведомства, речь идёт о начальнике УВД по ЗАО генерал-майоре полиции Андрее Пучкове и главе управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майоре Юрии Девяткине.

Политика Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады 11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Футбол ЧМ U-20. Украина и Южная Корея сыграют в финале Konoplia ➡️ Buletsa ➡️ ⚽️🥅 The goal that sealed 🇺🇦 @FFUKRAINE's first trip to the #U20WC final 👌 pic.twitter.com/bX7gcfyEF7 — FIFA.com (@FIFAcom) 11 июня 2019 г. Сборная Южной Кореи в свою очередь с таким же счетом 1:0 одолела Эквадор.

Технологии WhatsApp решил судиться c пользователями Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.

Шоу-бизнес У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Гаджеты Huawei выпустила 1 млн смартфонов с собственной ОС Позднее стало известно, что производитель намерен выйти на многие рынки со смартфонами, в которых будет установлена ОС от Huawei.

Экономика Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.

Футбол Венгрия с минимальным счетом обыграла Уэльс Сборная Венгрии переиграла Уэльс в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 – 1:0. Единственный гол встречи забил Мате Паткаи.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.

Происшествия Журналист Иван Голунов вышел на свободу Во вторник, 11 июня, московские правоохранители отпустили журналиста «Медузы» Ивана Голунова на свободу.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Здоровье ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.

Политика Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.

Музыка Radiohead выложили 18 часов неизданных записей после атаки хакеров Группа Radiohead опубликовала в интернете 18 часов записей, которые ранее не показывали широкой публике.

Политика Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.