Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мираРБК вчера в 04:15

По версии журнала Forbes, самым дорогим брендом в мире является Apple. Ее стоимость оценили в $205,5 млн (рост 12% к 2018 году). Далее в рейтинге идут Google, Microsoft, Amazon и Facebook.
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«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ruвчера в 09:49

«Роснефть» возглавила рейтинг стоимости российских брендов ТЭК

Московский Комсомолецвчера в 09:21

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБКвчера в 08:02

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известиявчера в 08:58

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвывчера в 05:50

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъвчера в 05:49

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАССвчера в 04:19
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Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекращено

Обновлено вчера в 11:59
Политика

РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям

Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено 10 июня в 05:05
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено вчера в 08:47
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Экономика

«Ямал СПГ» оставил акционеров без дивидендов

Совет директоров завода «Ямал СПГ» решил не выплачивать акционерам дивиденды в связи с отсутствием чистой прибыли.
Обновлено вчера в 12:21
Общество

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Сын Алибасова заявил, что его отца могли отравить

Сын Алибасова Бари-младший сказал журналистам, что не исключает версию с отравлением его отца.
Обновлено вчера в 13:41
Общество

В аэропорту Хитроу появилось граффити Бэнкси

В лондонском аэропорту Хитроу появилось граффити художника Бэнкси. Об этом он 11 июня сообщил в своем Instagram.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено вчера в 18:21
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Пилот вертолета, врезавшегося в небоскреб в Нью-Йорке, не имел права управлять им в условиях плохой видимости.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Надежда Михалкова на «Кинотавре» встретилась с любовницей бывшего мужа

Актриса Надежда Михалкова во время работы «Кинотавра» столкнулась на фестивале с бывшим мужем Резо Гигинеишвили и его новой любовницей Надеждой Оболенцевой.
Обновлено вчера в 23:33
Энергетика

«Роснефть» торопит «Транснефть» с компенсациями за дихлорэтан

Промедление с урегулированием претензий со стороны "Транснефти" приведет, по мнению Игоря Сечина, к потерям нефтяных компаний из-за снижения премии на нефть по будущим контрактам в связи с хеджированием покупателями своих рисков, потере рынков сбыта, а также недополученным доходам бюджета от экспортных поставок.
Обновлено 10 июня в 18:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка

Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено вчера в 13:02
Политика

Омбудсмены России и Украины подпишут соглашение о сотрудничестве

Обновлено вчера в 13:48
Политика

Путин присвоил генеральские звания восемнадцати офицерам МВД

Обновлено вчера в 10:55
Политика

Парламент Гонконга отложил принятие поправок к закону об экстрадиции

Ранее поступали сообщения о многотысячной акции протеста около здания заксобрания Гонконга против принятия поправок, позволяющих выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми этот административный район не имеет соглашения об экстрадиции, например, континентальной части Китая.
Обновлено вчера в 23:47
Шоу-бизнес

L’One ушел из Black Star со скандалом

Рэпер L'One (Леван Горозия) подтвердил информацию о своем уходе с лейбла Black Star, передает издание Super.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Любовь Толкалина примерила образ танцовщицы варьете

Поклонники сравнили Толкалину с танцовщицей из «Мулен Руж» и поинтересовались, не использовала ли актриса фотошоп, чтобы специально «вытянуть» стройные ноги.
Обновлено вчера в 23:50
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
Обновлено вчера в 12:25
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

В Красноярском крае пожарный поезд помогает тушить горящий склад леса

Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено вчера в 12:03
Спорт

Сборная России по волейболу обыграла Южную Корею в Лиге Наций

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Общество

В Магнитке скоро откроется отремонтированная общественная баня

Обновлено вчера в 21:10
Технологии

Uber запустит воздушную службу такси в трех городах

Американская компания Uber назвала австралийский Мельбурн третьим городом, где будет запущена служба воздушного такси, пишет ABC.
Обновлено вчера в 21:38
Спорт

Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга

Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено вчера в 13:12
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено вчера в 05:25
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