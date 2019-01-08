Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Газета.Ru
вчера в 20:07

Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press. Сообщается, что Amazon возглавила список в понедельник, 7 января, благодаря росту стоимости акций компании на 3%.
Газета.Ruвчера в 20:07

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Названа самая дорогая компания в мире

URA.Ruвчера в 23:15

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Эхо Москвывчера в 19:17

Определена самая дорогая компания в мире

Lenta.ruвчера в 21:54

Amazon вновь стала самой дорогой компанией в мире

ТАССвчера в 20:37

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Газета.Ruвчера в 20:07

Amazon вновь стала самой дорогой компанией

РБКвчера в 22:08

Amazon стала самой дорогой компанией

Интерфаксвчера в 16:19
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Общество

В Россию придут аномальные морозы

Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

Путин рассказал, что стал лейтенантом как артиллерист

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист. Соответствующая видеозапись размещена на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие

We Are The Mighty составило рейтинг стран с худшими ВВС в мире

Обновлено вчера в 22:25
Кино

Актер Роберт Рут скончался в возрасте 82 лет

По словам собеседника газеты, актер скончался 29 декабря после перенесенной пневмонии в Торрансе в Калифорнии.
Обновлено вчера в 21:53
Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире

Amazon опередила Microsoft в рейтинге самых ценных публично торгуемых компаний в США на фоне распродажи акций на американском фондовом рынке, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 20:07
Армия и оружие

Российская военная полиция патрулирует район сирийского Манбиджа

Представитель российской военной полиции Юсуп Маматов заявил, что сотрудники структуры начали патрулирование района Манбиджа в сирийской провинции Алеппо.
Обновлено вчера в 22:08
Армия и оружие

Пентагон назвал законным нахождение своего корабля в Черном море

Обновлено вчера в 15:01
Политика

Савченко прокомментировала ситуацию с автокефалией ПЦУ

Обновлено в 00:07
Технологии

Mastercard убрала название из логотипа

Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено вчера в 11:48
Политика

Майк Помпео заявил об уничтожении 99% ИГ

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены сохранить военное присутствие в Сирии вплоть до полного уничтожения ИГ.
Обновлено вчера в 23:59
Спорт

Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января

Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Лидер КНДР поездом прибыл в Китай

Руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай. Об этом сообщает китайское агентство Синьхуа.
Обновлено вчера в 19:48
Политика

Экс-глава Nissan отверг в суде все обвинения против себя

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон считает, что выдвинутые против него токийской прокуратурой обвинения ложные, а его арест несправедлив.
Обновлено вчера в 22:40
Религия

Патриарх Кирилл связал гаджеты с пришествием Антихриста

Патриарх не первый раз высказывается о гаджетах.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

США завершат военные операции без достаточной помощи других стран

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США намерены завершить те военные операции, в которых они не получают достаточной финансовой и военной помощи от других развитых стран.
Обновлено вчера в 23:44
Авто

«Яндекс» начал испытания беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе

Обновлено вчера в 14:15
Космос

Загадочный объект сняли на видео в небе над Новой Зеландией

Неизвестный светящийся объект в небе надо Новой Зеландией попал на видео. Кадры, сняты очевидцами, опубликованы в соцсетях.
Обновлено вчера в 23:24
Наука

Сверчков обвинили в «атаках» на дипломатов США на Кубе

Двое ученых из США и Великобритании пришли к выводу, что в Вашингтоне могли принять стрекот сверчков за «акустические атаки» на американских дипломатов на Кубе.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

В Челябинске волк напал на ребенка в парке

В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено вчера в 06:37
Общество

Британский миллионер узнал, что 20 лет воспитывал троих чужих детей

Владелец компании MoneySupermarket британский миллионер Ричард Мейсон узнал, что 21 год воспитывал троих чужих детей.
Обновлено вчера в 23:46
Кино

Sony начала работу над сиквелом «Венома»

Подробностей проекта не сообщается. Напомним, «Веном» вышел на экраны в октябре прошлого года.
Обновлено в 00:07
Политика

The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии

Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено вчера в 11:27
Авто

Маск объявил о начале строительства завода Tesla в Шанхае

Основатель автоконцерна Tesla Илон Маск объявил о начале строительства в Шанхае завода для производства электромобилей.
Обновлено вчера в 06:42
Политика

Во Франции хотят наказывать за несогласованные митинги

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за принятие закона, предусматривающего наказания за несогласованные акции протеста, сообщает FranceInfo.
Обновлено вчера в 14:49
Общество

Канадский журналист оценил результаты борьбы за трезвость в России

Автор рассказал читателям о мерах, которые предпринимало правительство в рамках программы борьбы за трезвость.
Обновлено вчера в 20:52
Политика

Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон

Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено вчера в 14:51
Политика

Украина из-за инцидента в Керченском проливе подала жалобу в ЕСПЧ

Украинское правительство подало в ЕСПЧ жалобу, оно обвиняет Москву в нарушении прав украинских моряков после инцидента в Керченском проливе, сообщил замглавы министерства юстиции Украины - уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

National Interest назвал войну США в Афганистане проигранной

Вывод американских войск из Афганистана, анонсированный президентом США Дональдом Трампом, является верным решением в условиях, когда война в этой стране "проиграна", а политика Вашингтона в ее отношении зашла в тупик, пишет журнал The National Interest.
Обновлено вчера в 23:04
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