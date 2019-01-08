Экономика

Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Известия
вчера в 18:00

Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Известиявчера в 18:00

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Названы самые дорогие в мире компании

Взгляд.ру02:31

Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире

RT на русском01:50

Названа самая дорогая компания в мире

URA.Ruвчера в 23:15

Amazon снова обогнала Microsoft по капитализации

Коммерсантъ00:48

Amazon возглавила рейтинг самых дорогих компаний в мире

РИА Новости00:33

Amazon стала самой дорогой компанией

Интерфакс01:49

Amazon вновь стала самой дорогой компанией в мире

ТАССвчера в 20:37
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Политика

Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул

Томос об автокефалии "новой церкви" повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, сообщил пресс-секретарь "новой церкви" Иван Сидор.
Обновлено в 06:18
Политика

Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде

В Калининграде Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы.
Обновлено в 05:55
Политика

Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам

Обновлено вчера в 20:52
Политика

Военные добрались до крыши Скрипалей

Британские военные демонтируют крышу дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Обновлено в 08:33
Политика

Путину представили проекты российских музейных и культурных комплексов

Путин познакомился с проектами музейных и культурно-образовательных центрах, которые будут построены в российских городах.
Обновлено в 08:17
Политика

Путин рассказал, как не смог попасть в Эрмитаж

Президент России Владимир Путин, находясь в Калининграде, рассказал, что в понедельник, 7 января, не смог попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге — в этот день музей был закрыт.
Обновлено в 08:16
Космос

Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС

"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Политика

Климкин призвал ввести пожизненный запрет на въезд на Украину мужчин из России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести пожизненный запрет на въезд в страну для мужчин из России.
Обновлено в 08:05
Политика

Украина признала невозможность скорого вступления в ЕС и НАТО

В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект изменений в Конституцию страны, закрепляющих стремление Киева вступить в НАТО и ЕС к 2030 году.
Обновлено в 09:20
Общество

В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев

Обновлено в 09:17
Футбол

Ивелин Попов подтвердил, что покидает московский «Спартак»

Болгарский полузащитник Ивелин Попов заявил, что покидает московский футбольный клуб "Спартак", с которым он расторг контракт.
Обновлено в 09:03
Политика

Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео

В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Общество

В России запретили порошковый алкоголь

С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Кино

Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами

Прощание с народным артистом России Иваном Бортником завершилось. Актера проводили в путь продолжительными аплодисментами.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков

Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео

Обновлено в 08:26
Происшествия

В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков

Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 06:51
Общество

В МВД рассказали о самой популярной у фальшивомонетчиков купюре

В пресс-центре МВД рассказали, какую купюру чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Пожар в ангаре в Новой Москве локализовали

Обновлено вчера в 15:18
Общество

На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане

Мужчина вместе с комментаторами сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрытыми оказались даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году, а также теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие

Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое

Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Хоккей

СКА разгромил «Автомобилист» в матче КХЛ

Обновлено в 08:54
Армия и оружие

Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии

Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге

Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Финансы

Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря

В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Политика

Британия попросила доступ к задержанному в России Уилану

Посольство Великобритании запросило консульский доступ к Полу Уилану, задержанному в Москве по подозрению в шпионаже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:14
Экономика

В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей

Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Общество

МЧС рекомендовало не держать ёлки в квартирах слишком долго

Обновлено в 08:00
Происшествия

В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи

В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Происшествия

В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова

Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.
Обновлено в 03:12
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