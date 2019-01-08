Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Amazon стала самой дорогой компанией в миреИзвестиявчера в 18:00
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Известиявчера в 18:00
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Политика
Томос об автокефалии увезли из Киева в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" повезли в Стамбул на подпись архиереям Константинопольского патриархата, сообщил пресс-секретарь "новой церкви" Иван Сидор.
Обновлено в 06:18
Политика
Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа в Калининграде
В Калининграде Владимир Путин ввел в эксплуатацию терминал по приему газа c плавучей регазификационной платформы.
Обновлено в 05:55
Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Военные добрались до крыши Скрипалей
Британские военные демонтируют крышу дома бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля в Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
Обновлено в 08:33
Политика
Путину представили проекты российских музейных и культурных комплексов
Путин познакомился с проектами музейных и культурно-образовательных центрах, которые будут построены в российских городах.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин рассказал, как не смог попасть в Эрмитаж
Президент России Владимир Путин, находясь в Калининграде, рассказал, что в понедельник, 7 января, не смог попасть в Эрмитаж в Санкт-Петербурге — в этот день музей был закрыт.
Обновлено в 08:16
Космос
Россия создала новую систему стыковки кораблей к МКС
"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
Обновлено в 07:23
Политика
Климкин призвал ввести пожизненный запрет на въезд на Украину мужчин из России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ввести пожизненный запрет на въезд в страну для мужчин из России.
Обновлено в 08:05
Политика
Украина признала невозможность скорого вступления в ЕС и НАТО
В сентябре 2018 года президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду проект изменений в Конституцию страны, закрепляющих стремление Киева вступить в НАТО и ЕС к 2030 году.
Обновлено в 09:20
Общество
В эстонской партии объяснили плакаты, разделяющие русских и эстонцев
Обновлено в 09:17
Футбол
Ивелин Попов подтвердил, что покидает московский «Спартак»
Болгарский полузащитник Ивелин Попов заявил, что покидает московский футбольный клуб "Спартак", с которым он расторг контракт.
Обновлено в 09:03
Политика
Путин успокоил расплакавшуюся девочку и попал на видео
В ходе своего визита в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин успокоил девочку, которая расплакалась из-за того, что не успела сфотографироваться с ним.
Обновлено в 06:00
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Кино
Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами
Прощание с народным артистом России Иваном Бортником завершилось. Актера проводили в путь продолжительными аплодисментами.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Германии задержали подозреваемого в хакерской атаке на политиков
Полиция задержала подозреваемого в хакерской атаке на немецких политиков и общественных деятелей, сообщает издание Spiegel.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
Подрыв американского танка в Йемене сняли на видео
Обновлено в 08:26
Происшествия
В Турции нашли еще два тела погибших при крушении судна моряков
Спасатели нашли еще два тела погибших при крушении судна в Турции моряков, в ближайшее время проведут опознание, сообщил во вторник посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Обновлено в 06:51
Общество
В МВД рассказали о самой популярной у фальшивомонетчиков купюре
В пресс-центре МВД рассказали, какую купюру чаще всего подделывают фальшивомонетчики в России.
Обновлено в 03:19
Происшествия
Пожар в ангаре в Новой Москве локализовали
Обновлено вчера в 15:18
Общество
На плакате об истории России скрыли даты крушения «Курска» и теракта в Беслане
Мужчина вместе с комментаторами сопоставил остальные исторические события, открытые для просмотра, и пришел к выводу, что закрытыми оказались даты крушения подводной лодки «Курск» в 2000 году, захвата террористами заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в театре на Дубровке в 2002 году, а также теракта в Беслане в 2004 году.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Хоккей
СКА разгромил «Автомобилист» в матче КХЛ
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
Турция попросила США передать ей американские базы в Сирии
Турция в ходе переговоров с находящимся в Анкаре с визитом советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном обращается к Вашингтону с запросом о передаче ей американских военных баз в Сирии или об их уничтожении, сообщает газета Hurriyet во вторник.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы в Санкт-Петербурге
Два человека пострадали из-за прорыва теплотрассы на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:44
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Политика
Британия попросила доступ к задержанному в России Уилану
Посольство Великобритании запросило консульский доступ к Полу Уилану, задержанному в Москве по подозрению в шпионаже, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:14
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Общество
МЧС рекомендовало не держать ёлки в квартирах слишком долго
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Магнитогорске под завалами дома обнаружили ценные вещи
В Магнитогорске нашли ценные вещи при разборе завалов обрушившегося подъезда. Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Анкаре начался суд по делу об убийстве посла Карлова
Первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции 62-летнего Андрея Карлова в 2016 году началось в Анкаре.
Обновлено в 03:12