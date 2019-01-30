Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Amazon стала самой дорогой компанией в миреИзвестиявчера в 18:00
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Известиявчера в 18:00
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Политика
Япония предложит РФ отказаться от компенсаций по Курилам
Обновлено вчера в 20:52
Политика
Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря
Обновлено в 06:00
Политика
Путин рассказал о значении регазификационного терминала в Калининграде
Создание регазификационного терминала в Калининграде стало первым такого рода проектом в России, он сводит на нет все транзитные риски, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии введения в эксплуатацию терминала по приему газа c плавучей регазификационной платформы в Калининграде.
Обновлено в 06:08
Происшествия
При разборе завалов в Магнитогорске найдены ценные вещи
При разборе завалов на месте обрушения части дома в Магнитогорске обнаружены ценные вещи.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Дальность полета ракеты «Калибр» увеличат вдвое
Для ВМФ России разрабатывается новая крылатая ракета семейства "Калибр" с дальность полета более 4,5 тысячи километров.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку
Президент России Владимир Путин во время своего визита в Санкт-Петербург специально вышел из машины, чтобы сфотографироваться с девочкой, которая расплакалась из-за того, что не успела сделать с ним снимок.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Во Владимирской и Костромской областях в ночь на 8 января синоптики прогнозируют от -24 до -26 градусов мороза, в Орловской и Рязанской областях столбики термометров опустятся до -23 градусов.
Обновлено вчера в 13:51
Общество
В России запретили порошковый алкоголь
С 8 января в России вступил в силу запрет на производство и оборот порошкообразной спиртосодержащей продукции, который был установлен федеральным законом от 27.12.2018 N 560-ФЗ.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия
В Пекине совершено нападение на школу, ранены 20 детей
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Германии задержан подозреваемый в утечке личных данных политиков
В понедельник утром правоохранительные органы Германии задержали двадцатилетнего учащегося и жителя земли Гессен, который подозревается в утечке в интернет личных сведений на немецких политиков и журналистов, сообщает портал Spiegel Online (SPON).
Обновлено в 05:00
Политика
Посольство Британии ждет подтверждения на визит к задержанному Уилану
Посольство Великобритании ждет получения подтверждения на консульский визит к задержанному в России по подозрению в шпионаже Полу Уилану, сообщил РИА Новости представитель посольства.
Обновлено в 04:33
Кино
Умер актер и режиссер Юрий Кушнерев
Обновлено в 03:16
Политика
Эстонская партия взяла на себя ответственность за разобщающие плакаты
Партия «Эстония 200» взяла на себя ответственность за размещение в Таллине плакатов, на которых противопоставляются русские и эстонцы.
Обновлено в 03:47
Общество
В МВД назвали самую популярную у фальшивомонетчиков купюру
Пятитысячная купюра остается самой подделываемой в России. Об этом рассказали в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:49
Технологии
MasterCard уберет название из своего логотипа
Платежная система MasterCard решила изменить свой логотип, убрав из него название компании. Об этом сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 11:27
Автоспорт
Эдуард Николаев на «КАМАЗе» выиграл первый этап «Дакара-2019»
Завершился первый этап Лима - Писко ралли-марафона «Дакар». Его победно выиграл экипаж Эдуарда Николаева из команды «КАМАЗ-масткр».
Обновлено вчера в 17:10
Энергетика
На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах до 43%
В «Укртрансгазе» заявили, что объём газа в подземных хранилищах Украины сократился до 43%.
Обновлено в 02:38
ЖКХ
Прорыв водопровода оставил без воды 70 тысяч жителей Орла
Экстренные службы устраняют крупную аварию на магистральном водопроводе в Заводском районе Орла, которая оставила без холодной воды порядка 70 тыс. человек.
Обновлено в 05:30
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией в мире
Компания Amazon, специализирующаяся на продаже товаров через интернет, обогнала конкурентов по капитализации, сообщила газета The Wall Street Journal 7 января.
Обновлено вчера в 18:00
Спорт
Глава WADA анонсировал возбуждение множества новых дел
«Если [наша] миссия добьется успеха и получит доступ к данным, это может вывести нас из длительного тупика и потенциально привести к возбуждению множества дел», — цитирует пресс-служба WADA слова главы агентства Крейга Риди.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Испытания новейших атомных подлодок РФ остановили
Изначально завершение испытаний было назначено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках, - рассказал ТАСС источник в судостроительной отрасли.
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Эрдоган возмущен словами Болтона о роли Турции в Сирии
Ранее Болтон, комментируя вывод войск коалиции во главе с США из Сирии, сообщил, что сроки вывода сил зависят от обеспечения безопасности сил самообороны курдов - союзников Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.
Обновлено в 05:25
Финансы
Доллар опустился ниже 67 рублей впервые с декабря
В начале дня рубль укрепился против основных иностранных валют, курс доллара упал ниже 67 рублей впервые с 18 декабря, передает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Обновлено в 02:51
Происшествия
В Германии напали на депутата бундестага
В Германии неизвестные напали на депутата бундестага, председателя бременского земельного отделения партии «Альтернатива для Германии» Франка Магница.
Обновлено в 03:00
Происшествия
В Турции начался суд по делу об убийстве посла России
Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям открыл первое слушание по делу об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:02
Кино
Актера Ивана Бортника проводили аплодисментами
Обновлено в 05:13
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено вчера в 07:50
Авто
Чем порадует российский автопром в ближайшие годы
ГАЗ начнет продажи "ГАЗелей-Next" с двигателем Volkswagen и новыми опциями C началом 2019 года "Группа ГАЗ" начинает российские продажи "малотоннажников" "ГАЗелей-Next", оснащенных 2-литровыми дизелями Volkswagen, знакомым по моделям Transporter, Multivan и Crafter.
Обновлено в 05:10
Наука
Ученые разоблачили автора «акустической атаки» на дипломатов США
Ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США) и Университета Линкольна в Великобритании проанализировали запись шума, который якобы применялся при «акустической атаке» на американских дипломатов, находившихся на Кубе, и пришли к неожиданному выводу.
Обновлено 05 января в 20:35
Армия и оружие
В Пентагоне прокомментировали нахождение корабля ВМС США в Черном море
Обновлено вчера в 13:11