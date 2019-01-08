Экономика
Технологическая компания Amazon обогнала всех конкурентов по капитализации, сообщила The Wall Street Journal. Amazon перехватила лидерство у Microsoft, которая обогнала предыдущего лидера, Apple, в ноябре. На момент закрытия торгов в понедельник капитализация Amazon достигла $797 миллиардов.
Интерфакс16:19
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7169 источников, обновлено в 21:05, Ашберн
Политика
Путин рассказал, что получил звание лейтенанта как артиллерист
Обновлено в 18:53
Общество
В Россию придут аномальные морозы
Тридцатиградусные морозы ожидаются также в Коми, заполярной Воркуте и приполярной Инте.
Обновлено в 17:07
Происшествия
Кевин Спейси отказался признавать вину в сексуальных домогательствах
Обновлено в 13:55
Политика
Ким Чен Ын приехал с визитом в Китай
Руководитель КНДР Ким Чен Ын находится с визитом в Китае по приглашению китайского лидера Си Цзиньпина, передает агентство Синьхуа со ссылкой на международный отдел ЦК КПК.
Обновлено в 18:13
Авто
«Яндекс» начал испытания своего беспилотного автомобиля в Лас-Вегасе
Обновлено в 19:16
Политика
СМИ: Япония предложит России отказаться от взаимных претензий на компенсации по Курилам
Обновлено в 19:36
Экономика
В Госдуме поддержали идею повышения МРОТ до 25 тысяч рублей
Ярослав Нилов выразил согласие с такой позицией, уточнив, что сейчас на рассмотрении в думском комитете по труду и социальной политике находится несколько законопроектов об изменениях в структуре расчета потребительской корзины, но пока ни один из них не поддерживается правительством.
Обновлено в 07:50
Экономика
Amazon стала самой дорогой компанией
Технологическая компания Amazon обогнала всех конкурентов по капитализации, сообщила The Wall Street Journal.
Обновлено в 16:19
Спорт
Минспорт ожидает визит экспертов WADA 9 января
Минспорта России Павел Колобков прокомментировал визит экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Московскую антидопинговую лабораторию, передает пресс-служба министерства спорта.
Обновлено в 10:23
Политика
Кайл и Киан отказались возглавить Пентагон
Бывший сенатор-республиканец Джон Кайл и отставной генерал Джек Киан отказались от предложения президента США Дональда Трампа возглавить Пентагон.
Обновлено в 14:51
Политика
Антикоррупционную комиссию ООН выслали из Гватемалы
Власти Гватемалы объявили, что прекращают полномочия страны Международной комиссии по борьбе с безнаказанностью (GICIG), спонсируемой ООН, сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на гватемальского министра иностранных дел Сандру Ховель.
Обновлено в 19:58
Происшествия
Пожар в автосервисе в новой Москве локализовали
Пожар в здании автосервиса в новой Москве локализован, сообщает столичный главк МЧС.
Обновлено в 15:25
Политика
Премьер Франции назвал общее число приговоров «желтым жилетам»
С начала акций протеста так называемых «желтых жилетов» французские суды вынесли более 1 тыс. приговоров по делам, связанным с митингами, заявил премьер-министр Франции Эдуард Филипп телеканалу TF1, передает FrancetvInfo.
Обновлено в 19:08
Авто
Илон Маск подтвердил начало строительства завода Tesla в Шанхае
«С нетерпением жду сегодня запуска завода по производству Tesla в Шанхае!» — отметил Маск.
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Челябинске волк напал на ребенка в парке
В Сети появилось видео нападения волка на ребенка в Челябинске. Инцидент произошел в парке имени Гагарина.
Обновлено в 06:37
Политика
The Telegraph рассказала о жизни Скрипалей в Британии
Четвертого марта 2018 года в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал.
Обновлено в 11:27
Общество
Канадский журналист оценил успехи России в борьбе за трезвость
Двенадцать лет назад жители России употребляли около 15 литров алкоголя на человека в год, однако сейчас данный показатель приближается к 10 литрам – к уровню Франции и Германии, пишет журналист канадской телерадиокомпании CBC Крис Браун.
Обновлено в 18:52
Кино
HBO показал кадры новых серий «Игры престолов» и «Хранителей»
Телеканал HBO опубликовал новые кадры последнего сезона сериала «Игра престолов», а также нового шоу «Хранители».
Обновлено в 09:05
Технологии
Mastercard убрала название из логотипа
Международная платежная система MasterCard сообщила об изменении своего логотипа.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Боевики «Джебхат ан-Нусры» штурмуют сирийский Атариб на западе Алеппо
На западе сирийской провинции Алеппо в городе Атариб начались вооруженные столкновения между боевиками движения «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) и вооруженной оппозицией, передает ливанский телеканал al-Mayadeen.
Обновлено вчера в 02:25
Армия и оружие
Эрдоган заявил о поражении террористов в Сирии
Террористы «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в военном отношении потерпели поражение в Сирии.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Россиянин лишился на год Шенгена из-за превышения скорости в Эстонии
После трехдневного ареста лихач был депортирован в Россию с лишением права посещать страны Шенгена в течение года, сообщает 7 января «Интерфакс» со ссылкой на данные эстонских правоохранителей.
Обновлено в 13:25
Шоу-бизнес
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером шестого января скончалась бывшая участница программы "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева, об этом в своем Instagram сообщил другой участник шоу, Антон Мамон.
Обновлено вчера в 18:16
Религия
Патриарх Кирилл поздравил работающего на МКС космонавта с Рождеством
Российский космонавт Олег Кононенко, работающий на Международной космической станции, в Рождество пообщался с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили РИА Новости в пресс-службе патриарха.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске младенец пришел в сознание
Десятимесячный Ваня, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание.
Обновлено в 03:48
Политика
Савченко оценила ситуацию с православной церковью на Украине
Обновлено в 13:57
Происшествия
Девушка-боец UFC избила напавшего на нее грабителя
Боец UFC Польяна Виана Мота в Бразилии подверглась попытке ограбления.
Обновлено в 11:20
Политика
Украина вернет томос об автокефалии в Стамбул
Томос об автокефалии "новой церкви" Украины в ближайшие дни увезут обратно в Стамбул, рассказал руководитель департамента по делам религий и национальностей министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Обновлено в 14:36
Политика
В Белом доме изучают возможность введения ЧП в США ради «стены Трампа»
Американская администрация рассматривает возможность введения в стране режима чрезвычайного положения с целью получения финансирования на строительство стены на границе Соединённых Штатов с Мексикой.
Обновлено в 19:58
Армия и оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
Обновлено в 19:39