Экономика
Amazon стал самым дорогим брендом в миреМетагазета вчера в 05:32
Американская интернет-компания Amazon занял первое место в топ-100 самых дорогих брендов мира. Рейтинг называется The BrandZ Global Top 100. В прошлом году стоимость компании Amazon выросла на 52%, до $315,5 млрд.
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Политика
Борис Джонсон вступил в борьбу за пост премьера Великобритании
Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон дал старт избирательной кампании за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства, сообщает The Guardian.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Состояние Алибасова остается тяжелым
Состояние известного продюсера Бари Алибасова медики по-прежнему оценивают как тяжелое. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Политика
Представитель Зеленского в ВРУ: Конституция Украины будет изменена
Пока, как отмечается представитель Зеленского в ВРУ, идёт дискуссия по поводу способа изменения Конституции.
Обновлено в 09:02
Политика
Послы ЕС одобрили продление на год санкций против РФ
Послы ЕС утвердили без обсуждений продление на год санкций против России по Крыму.
Обновлено в 04:59
Общество
Медведева поздравила болельщиков с Днём России
Фигуристка Евгения Медведева призналась в любви к своей стране и поздравила с Днём России всех соотечественников.
Обновлено в 07:27
Общество
Щедрин написал сочинение памяти Майи Плисецкой
Во время вручения госнаград композитор Родион Щедрин рассказал, что написал сочинение памяти своей жены Майи Плисецкой.
Обновлено в 07:29
Армия и оружие
Украинская армия находится на расстоянии 100 метров от Донецка
Вооруженные силы Украины закрепились на новых позициях в поселке Марьинка под Донецком так, что до границы города осталась незначительная дистанция от 100 до 250 метров.
Обновлено в 09:17
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Путин побывал на месте археологических раскопок в Кремле
Президент России Владимир Путин посетил место новых археологических раскопок на территории Кремля.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Навального задержали на акции в центре Москвы
В Москве в ходе не согласованного с властями шествия с требованием наказать виновных в необоснованном преследовании спецкора «Медузы» Ивана Голунова задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 06:09
Политика
Замгоссекретаря США Томпсон рассказала о встрече с Рябковым в Праге
Замгоссекретаря США Андреа Томпсон обсудила с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым вопросы стратегической безопасности, где США рассчитывают на более конструктивный диалог с Россией, сообщила она в среду в своем Twitter.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Участник группы Trubetskoy впал в кому после избиения
Гитарист белорусской рок-группы Trubetskoy, бывший участник коллектива "Ляпис Трубецкой" Руслан Владыко впал в кому после того, как его избили и ограбили в Минске.
Обновлено в 08:28
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования на «Голос. Дети»
Специалисты подтвердили промежуточные выводы об использовании накрутки голосов.
Обновлено вчера в 08:06
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Музыка
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Общество
На торжественный прием в Кремль пришла девушка в футболке с Голуновым
На торжественном приеме по случаю Дня России в Кремле, в котором участвует президент Владимир Путин, заметили девушку в футболке с надписью «Я/Мы Голунов», передает The Bell.
Обновлено в 08:38
Политика
Часть кандидатов из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду
Два кандидата из списка партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» приняли решение отказаться от участия во внеочередных выборах в украинский парламент.
Обновлено в 08:42
Общество
Создатель сериала «Чернобыль» пожурил сталкеров
Обновлено в 09:08
Кино
Перезапуск мультсериала «Чип и Дейл» и первый тизер The Owl House
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Здоровье
Минздрав не нашел доказательств безопасности электронных сигарет
"По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные", - отмечают в министерстве, передает агентство ТАСС.
Обновлено в 08:40
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека посетит Крым
Достигнута договоренность о поездке комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович в Крым.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено вчера в 05:51
Экономика
Цены на овощи резко ускорили инфляцию на Украине
В конце мая эксперт, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что овощи из условного «борщевого набора» в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом, а потребительская инфляция по официальным данным составила 1%. Таким образом, отметил тогда эксперт, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.
Обновлено в 04:57
Политика
Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.
Обновлено вчера в 16:39
Хоккей
Стал известен новый генеральный менеджер «Слована»
Юрай Бакош назначен новым генеральным менеджером «Слована».
Обновлено в 09:14
Политика
Зеленский 18 июня встретится в Берлине с президентом Германии
В Берлине 18 июня состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47