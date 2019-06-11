Amazon стал самым дорогим брендом в миреМетагазета вчера в 05:32

Американская интернет-компания Amazon занял первое место в топ-100 самых дорогих брендов мира. Рейтинг называется The BrandZ Global Top 100. В прошлом году стоимость компании Amazon выросла на 52%, до $315,5 млрд.

Amazon стал самым дорогим брендом в мире

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