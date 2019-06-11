Экономика
Amazon стал самым дорогим брендомКоммерсантъ 05:49
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7276 источников, обновлено в 11:16, Ашберн
Происшествия
Уголовное преследование Голунова прекращено
МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Футбол
«Ростов» объявил о переходе хавбека «Балтики» Саплинова
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Общество
Мэрия Москвы обратится в прокуратуру по поводу марша в защиту Голунова
Ранее некоторые СМИ сообщили о планах провести в центре Москвы 12 июня марш за свободу Голунова.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Культура
Мединский вручил награды Пореченкову, Ходченковой и Куценко
Светлана Ходченкова стала заслуженной артисткой РФ, Михаил Пореченков - народным артистом, а Гоша Куценко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени Министр культуры РФ Владимир Мединский наградил деятелей культуры и искусства в канун Дня России, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:56
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Наука
Томские ученые разработали новый композит для ядерных реакторов
Обновлено в 05:06
Экономика
Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю
Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Украинский лидер Владимир Зеленский отменил два указа экс-главы страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 05:36
Политика
Кремль опроверг установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Дмитрий Песков заявил, что такого "нет и быть не может" Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что в Кремле дали установку правоохранителям закрыть дело корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова до прямой линии Владимира Путина.
Обновлено в 07:49
Футбол
В Нижнем Новгороде может пройти финал Кубка России по футболу
Министр напомнил, что в Нижнем уже проходил Суперкубок России, после чего заявил, что регион планирует провести и финальный матч на Кубок России.
Обновлено в 10:18
Общество
Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети»
«Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Здоровье
Специалисты назвали три неожиданные причины возникновения диабета
Эксперты из Американского общества питания представили вниманию 3 неожиданные причины возникновения диабета второго типа.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили
На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Политика
В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады
Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Гаджеты
Samsung представила ударопрочный смартфон
Смартфон Galaxy XCover 4s приходит на смену XCover 4 2017 года выпуска, который оказался довольно успешным.
Обновлено в 07:51
Кино
Первый канал покажет документальный фильм об аварии на ЧАЭС
Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 06:07