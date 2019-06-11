Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19
Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:53, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские самолеты «накрывают» бомбами террористов в Хаме и Идлибе
Самолеты армии Асада продолжают бомбить с воздуха районы на северо-западе провинции Хама и на юго-западе от Идлиба.
Обновлено в 09:27
Здоровье
Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоёмы Ленобласти
Во вторник, 11 июня, сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти назвали места, где местные жители могут искупаться этим летом.
Обновлено в 09:44
Футбол
Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»
Обновлено в 15:07
Политика
Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста
Голунова задержали на прошлой неделе по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Его поместили под домашний арест.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Лидер группы Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику
В баре фешенебельного мюнхенского отеля "Байеришер хоф" фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, повздорив с одним из постояльцев, сломал ему челюсть.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Кино
Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»
Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Футбол
Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов
В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество
Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза
Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить
Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Экономика
Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»
СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Футбол
Тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»
Португальский специалист Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Контракт со специалистом подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 04:43
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол
В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея
Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Авто
Автомобили Opel получат российские двигатели и коробки передач
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика
Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Общество
Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Общество
Гороскоп на 12 июня: у Рыб появится покровитель, Близнецы рассеяны
День несет двойственную характеристику.
Обновлено в 11:00
Футбол
Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млн
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перешел в московский клуб из «Уфы» за почти €2 млн.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Во французской тюрьме заключенные захватили заложников
В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Общество
13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов
Обновлено в 08:45