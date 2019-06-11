Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендовТАСС 04:19

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019. Согласно рейтингу, опубликованному во вторник на сайте BrandZ, оценочная стоимость Amazon составляет $315,6 млрд.
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Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвы05:50

«Роснефть» возглавила рейтинг стоимости российских брендов ТЭК

Московский Комсомолец09:21

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известия08:58

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБК08:02

«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ru09:49

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъ05:49

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАСС04:19
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Армия и оружие

Сирийские самолеты «накрывают» бомбами террористов в Хаме и Идлибе

Самолеты армии Асада продолжают бомбить с воздуха районы на северо-западе провинции Хама и на юго-западе от Идлиба.
Обновлено в 09:27
Здоровье

Роспотребнадзор назвал пригодные для купания водоёмы Ленобласти

Во вторник, 11 июня, сотрудники Роспотребнадзора Ленобласти назвали места, где местные жители могут искупаться этим летом.
Обновлено в 09:44
Футбол

Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо»

Обновлено в 15:07
Политика

Журналиста Ивана Голунова освободили из-под домашнего ареста

Голунова задержали на прошлой неделе по обвинению в попытке сбыта наркотиков. Его поместили под домашний арест.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Лидер группы Rammstein сломал челюсть назойливому поклоннику

В баре фешенебельного мюнхенского отеля "Байеришер хоф" фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, повздорив с одним из постояльцев, сломал ему челюсть.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
Футбол

Сборная России с минимальным счетом обыграла киприотов

В Нижнем Новгороде завершился матч отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:38
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено в 08:41
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).
Обновлено в 13:15
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено в 11:24
Футбол

Тренер «Шахтера» Фонсека возглавил «Рому»

Португальский специалист Паулу Фонсека стал главным тренером "Ромы". Контракт со специалистом подписан до лета 2022 года.
Обновлено в 04:43
Авто

АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка

Обновлено в 07:45
Технологии

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Футбол

В финале юношеского ЧМ сыграют Украина и Корея

Сборная Кореи обыграла Эквадор в полуфинале юношеского чемпионата мира-2019 для игроков не старше 20 лет - 1:0.
Обновлено в 16:22
Авто

Автомобили Opel получат российские двигатели и коробки передач

Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Минобороны Украины подтвердило отказ от танков «Оплот»

Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Политика

Зеленский уволил 15 губернаторов областей Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должностей 15 председателей областных госадминистраций из 24, передает «Униан» со ссылкой на замглавы администрации президента Руслана Рябошапку.
Обновлено в 09:14
Общество

Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.
Обновлено в 13:24
Общество

Гороскоп на 12 июня: у Рыб появится покровитель, Близнецы рассеяны

День несет двойственную характеристику.
Обновлено в 11:00
Футбол

Новичок «Локомотива» Живоглядов обошелся клубу почти в €2 млн

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов перешел в московский клуб из «Уфы» за почти €2 млн.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Политика

На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Общество

13 волгоградских выпускников сдали ЕГЭ на сто баллов

Обновлено в 08:45
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