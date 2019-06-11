Экономика
Amazon стал самым дорогим брендомКоммерсантъ 05:49
Онлайн-ритейлер потеснил Google и Apple в ежегодном рейтинге BrandZ Самым дорогим брендом нынешнего года, по версии компаний WPP и Kantar, стал Amazon — стоимость бренда онлайн-ритейлера за год выросла на 51% до $315,5 млрд.
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Происшествия
МВД прекратило уголовное преследование Ивана Голунова
Уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова прекращается из-за недоказанности его участия в совершении преступления, заявил журналистам глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов пришел в сознание
Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления
Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Политика
На Украине могут освободить всех заключенных россиян, заявила Денисова
Москалькова на встрече предложила обсудить возможность гуманитарные вопросы, связанные с гражданами Украины и России, которые находятся в местах несвободы и нуждаются в помощи в области медицины, контроля за соблюдением условий содержания под стражей.
Обновлено в 12:44
Политика
Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам
Глава Дагестана Владимир Васильев заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан.
Обновлено в 10:07
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Башкирии
Четыре человека, двое из которых малолетние дети, погибли в результате столкновения Lada Largus и "КамАЗа" на трассе в Башкирии.
Обновлено в 12:08
Общество
Контрразведку Британии обвинили в незаконном хранении данных
Правозащитная организация Liberty подала в суд на службу контрразведки Великобритании (Mi5) из-за незаконного обращения с данными.
Обновлено в 12:14
Авто
Aston Martin представил юбилейный DB4 GT Zagato Continuation
Напомним, что Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation 2019 года является репликой одной из легендарных моделей бренда.
Обновлено в 06:38
Автоспорт
Хэмилтону грозила дисквалификация после финиша Гран-при Канады
Смена конфигураций до старта грозила бы британцу стартом с пит-лейна, а обнаружение нарушения регламента после гонки — дисквалификацией.
Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане
Алла Пугачева упала в обморок в Азербайджане Певица решила разыграть поклонников. 70-летняя Алла Пугачева рухнула в обморок в Азербайджане.
Обновлено в 10:48
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Космос
В США открыт прием заявок на турполет к МКС на корабле Boeing
Американская компания, которая ранее принимала заказы на туристический полет к МКС на кораблях «Союз», открыла прием заявок на полет к международной станции на новом корабле «Старлайнер» от «Боинг».
Обновлено в 12:45
Политика
Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня
Московские власти согласовали запланированную на воскресенье массовую акцию в поддержку журналиста Ивана Голунова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности.
Обновлено в 10:39
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Обновлено в 04:58
Происшествия
Мотоблогер Болт погиб на трассе в Подмосковье
Вечером 10 июня Болдырев разбился на мотоцикле на 68-м километре трассы М-4 «Дон». Он столкнулся с ехавшим впереди легковым автомобилем.
Обновлено в 01:52
Политика
Начальник антинаркотического отдела УВД ЗАО заявил, что не знает об отстранении
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня в центре Москвы.
Обновлено в 12:21
Политика
Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах
Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Политика
Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
Армия и оружие
В Минобороны РФ сообщили о закупке почти ста вертолетов Ми-28НМ
Ранее в ряде СМИ появилась информация, что военное ведомство отказалось от закупки вертолетов из-за высокой цены 98 модернизированных разведывательно-ударных вертолетов Ми-28НМ "Ночной охотник" закупит Минобороны РФ до 2027 года, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
Казахстан разгромил Сан-Марино на отборочном этапе Евро-2020
В Нур-Султане сборная Казахстана обыграла команду Сан-Марино со счетом 4:0, одержав вторую победу в квалификации чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 12:13
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено вчера в 10:28
Политика
Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым
Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 11:15
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Канадские власти заявили, что смогут рассмотреть просьбу кузбассовцев о предоставлении им статуса беженцев только после того, как те покинут Россию.
Обновлено в 07:22