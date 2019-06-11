Экономика

Amazon стал лидером рейтинга самых дорогих мировых брендовИнфорос вчера в 08:52

Согласно глобальному рейтингу самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019, американский онлайн-ретейлер Amazon, стоимость которого оценивается в $315,6 млрд, занял первое место. Компания поднялась на первую строчку рейтинга, улучшив свое положение на две позиции по сравнению с 2018 годом.
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Сразу два китайских бренда вошли в десятку самых дорогих в мире

REGNUM03:07

«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ruвчера в 09:49

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

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Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

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Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

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Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъвчера в 05:49

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известиявчера в 08:58
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
Происшествия

Йеменские хуситы ударили по саудовскому аэродрому крылатой ракетой

Как передаёт агентство Reuters со ссылкой на контролируемый хуситами телеканал Al Masirah, при ударе использовались крылатые ракеты.
Обновлено в 06:05
Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Один из пострадавших при пожаре в Одесском медицинском центре психического здоровья умер в больнице, таким образом, число погибших выросло до семи человек, сообщает государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Алена Водонаева, наконец, озвучила причину развода с мужем

Причины развода до недавнего времени Алена не называла, но недавно в интервью на радио для Аллы Довлатовой впервые их озвучила.
Обновлено в 04:43
Политика

Путин наградил Госпремиями ученых и деятелей культуры

Пианист Николай Луганский, писатель, литературовед Павел Басинский и директор национального парка "Кенозерский" в Архангельской области Елена Шатковская стали лауреатами Государственных премий за 2018 год в области литературы и искусства.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Андрей Юдин не исключил появления женщин-пилотов в истребительной авиации.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Навального задержали на акции в центре Москвы

В Москве в ходе не согласованной с мэрией акции в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали главу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 06:09
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Политика

Королева Великобритании поздравила россиян с праздником

Королева Великобритании Елизавета II направила свои наилучшие пожелания россиянам по случаю Дня России.
Обновлено в 05:04
Технологии

WhatsApp собрался судиться со своими пользователями

Популярный мессенджер WhatsApp пригрозил судебными тяжбами тем пользователям, которые нарушают правила использования мессенджера.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры

В непризнанной ДНР пока не прокомментировали эту информацию.
Обновлено в 05:03
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Общество

Собянин поздравил москвичей с Днем России

Обновлено в 04:04
Армия и оружие

Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию

Обновлено в 03:49
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Политика

Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»

Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
Обновлено в 06:07
Политика

Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 16:02
Футбол

Василий Герелло стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назначил оперного певца Василия Герелло послом от Санкт-Петербурга на чемпионат Европы.
Обновлено в 05:38
Политика

Представитель Зеленского: смешанная система выборов в Раду не оправдала себя

На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.
Обновлено в 05:43
Космос

NASA применит более экологически чистое топливо для своих ракет

Обновлено вчера в 16:32
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Врачи оценили состояние Бари Алибасова

Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.
Обновлено в 05:48
Авто

В Сети напомнили о необычном лимузине Лада

В социальной группе «Вконтакте» под названием «Новости Лада» появилась информация о проекте 1994 года, когда была попытка создать необычный лимузин на базе модели ВАЗ-21099.
Обновлено в 06:08
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Армия и оружие

Глава СНБО с делегацией посетил позиции ВСУ на Донбассе

Делегация СНБО, которую возглавил ее секретарь Александр Данилюк, посетила Донбасс.
Обновлено в 05:44
Общество

45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Политика

Умер российский посол в Сенегале

"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
Обновлено в 05:15
Политика

МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена

Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
Обновлено в 03:58
Игры

CD Projekt Red поделилась новыми скриншотами Cyberpunk 2077

Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес

Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова

28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой выступил в одном из ночных клубов.
Обновлено в 04:30
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