Экономика
Amazon стал лидером рейтинга самых дорогих мировых брендовИнфорос вчера в 08:52
Согласно глобальному рейтингу самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019, американский онлайн-ретейлер Amazon, стоимость которого оценивается в $315,6 млрд, занял первое место. Компания поднялась на первую строчку рейтинга, улучшив свое положение на две позиции по сравнению с 2018 годом.
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 06:30, Ашберн
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Политика
Королева Великобритании поздравила россиян с праздником
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ВСУ вплотную приблизились к границе Донецка: до ДНР осталось 100 метров – кадры
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Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
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Обновлено в 02:41
Общество
Собянин поздравил москвичей с Днем России
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
Литва передала Украине боеприпасы к советскому оружию
Обновлено в 03:49
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено вчера в 20:09
Политика
Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»
Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.
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Политика
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Обновлено вчера в 16:02
Футбол
Василий Герелло стал послом Санкт-Петербурга на Евро-2020
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин назначил оперного певца Василия Герелло послом от Санкт-Петербурга на чемпионат Европы.
Обновлено в 05:38
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На Украине действует смешанная система выборов, при которой из 450 депутатов Рады 225 выбирают по закрытым партийным спискам, еще 225 - по мажоритарным округам.
Обновлено в 05:43
Космос
NASA применит более экологически чистое топливо для своих ракет
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Шоу-бизнес
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L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
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Врачи оценили состояние Бари Алибасова
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Авто
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Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
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Армия и оружие
Глава СНБО с делегацией посетил позиции ВСУ на Донбассе
Делегация СНБО, которую возглавил ее секретарь Александр Данилюк, посетила Донбасс.
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Общество
45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
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Политика
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МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена
Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.
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CD Projekt Red поделилась новыми скриншотами Cyberpunk 2077
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Шоу-бизнес
Невестка Орбакайте отметилась на выступлении Никиты Преснякова
28-летний Никита Пресняков вместе со своей группой выступил в одном из ночных клубов.
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