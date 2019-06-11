Экономика
Компания Amazon стала самым дорогим брендом в миреRuNews24.ru 03:10
Онлайн-ритейлер Amazon стал самым дорогим брендом в мире по версии BrandZ Top 100 в этом году. По информации издания, стоимость компании на данный момент превышает 315,6 млрд долларов. В прошлом году бренд занимал в рейтинге третье место.
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Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос указателя на границе с Чечнёй
Обновлено вчера в 13:45
Единоборства
Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором
Чемпион Абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов намекнул на возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:29
Футбол
Футболист сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе. Француз был недоволен
Игрок сборной Андорры снял капюшон с форварда Франции Кильяна Мбаппе во время интервью после матча отбора к чемпионату Европы-2020 (4:0). Судя по выражению лица, Мбаппе шутка не понравилась.
Обновлено в 04:19
Общество
На нацпроект «Образование» в регионы направят более 155 млрд рублей
Министерство просвещения России выделило для регионов более 155 миллиардов рублей на реализацию нацпроекта «Образование», сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 04:36
Здоровье
В США у женщины с симптомами рака мозга нашли ленточных червей
Жительнице Америки, симптомы болезни которой указывали на рак головного мозга, диагностировали другую болезнь.
Обновлено в 03:26
Космос
Луна Сатурна Мимас работает в роли снегоочистителя в кольцах планеты
Мимас, возможно, приблизился к Сатурну в недавнем прошлом, сделав Луну своего рода отдаленным снегоочистителем, который расширил первоначальный разрыв, придав ему ширину 4500 км, которую он имеет сегодня.
Обновлено вчера в 14:43
Общество
Московские власти призвали не участвовать в акции в поддержку Голунова
Столичные власти согласовали акцию в поддержку Голунова на 16 июня. Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день.
Обновлено в 03:08
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Финансы
Эксперты ожидают, что Центробанк впервые за год снизит ключевую ставку
Совет директоров ЦБ объявит решение в пятницу.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Голунов сделал первое заявление на свободе
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Одиннадцать вологжан сдали ЕГЭ по профильной математике на 100 баллов
Одиннадцать выпускников из шести школ и лицеев Вологодской области набрали максимальный балл за экзамен по профильной математике, проходивший 29 мая.
Обновлено вчера в 07:10
Происшествия
Число жертв пожара в одесской психиатрической клинике выросло до семи
По сообщению государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, один человек из числа госпитализированных в результате пожара умер в больнице 11 июня.
Обновлено в 02:55
Политика
Токаев принял присягу и вступил в должность президента Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
Обновлено в 02:05
Транспорт
Верховный суд разрешил лишать прав за грязные номера
К искажениям в суде отнесли и шторки для номеров, и эклектромагниты. Помехой для идентификации номера также станут листва, снег и грязь.
Обновлено вчера в 20:12
Игры
Opera выпустила браузер для геймеров
Opera выложила в общий доступ браузер для геймеров под названием GX.
Обновлено вчера в 20:19
Армия и оружие
В России появятся летчицы-истребители
Обновлено в 02:39
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние 72-летнего продюсера Бари Алибасова оценивается как тяжелое.
Обновлено в 04:43
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено 10 июня в 12:17
Общество
Николай Дроздов покинул программу «В мире животных»
Обновлено вчера в 17:45
Общество
Дневник погибшей девочки. Как история Анны Франк стала историей эпохи
12 июня 1929 года родилась Анна Франк.
Обновлено вчера в 17:04
Общество
В Гонконге отложили рассмотрение закона об экстрадиции после протестов
Законодательный совет Гонконга отложил заседание, на котором должны быть рассмотрены поправки в закон об экстрадиции, на фоне акции протеста, сообщает South China Morning Post.
Обновлено в 01:20
Политика
Рябков сообщил о возможной встрече Путина и Трампа в Осаке «на ногах»
Ранее господин Болтон сообщил, что США ожидают встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на G20.
Обновлено в 04:13
Технологии
Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Технологии
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено вчера в 14:10
Футбол
Составитель календаря РПЛ объяснил, почему у «Арсенала» 5 игр подряд с грандами
Член учёного совета Высшей школы экономики Дмитрий Дагаев, принимавший участие в составлении календаря Российской Премьер-Лиги на сезон-2019/20 объяснил, почему ФК «Арсенал» Тула сыграет пять матчей с топ-клубами подряд.
Обновлено в 03:59
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13