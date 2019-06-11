Amazon стал лидером рейтинга самых дорогих мировых брендовИнфорос вчера в 08:52

Согласно глобальному рейтингу самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019, американский онлайн-ретейлер Amazon, стоимость которого оценивается в $315,6 млрд, занял первое место. Компания поднялась на первую строчку рейтинга, улучшив свое положение на две позиции по сравнению с 2018 годом.

Политика Постпреды стран ЕС согласовали продление «крымских санкций» Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал продление пакета «крымских санкций» против России.

Общество Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.

Авто Появились первые рендеры нового Kia Sorento В Сети опубликованы шпионские снимки нового поколения корейского кроссовера, на основе которых дизайнеры изобразили предстоящий Kia Sorento.

Происшествия В Петербурге «теневые» банкиры обналичили 196 миллионов рублей В Петербурге сотрудники «экономической» полиции задержали участников преступной группы, которую подозревают в обналичивании 196 миллионов рублей.

Политика Глава Дагестана: ни пяди дагестанской земли не отдам Глава Дагестана Владимир Васильев заверил, что пока он руководит регионом, ни один метр территории республики не будет кому бы то ни было передан.

Политика Умер российский посол в Сенегале "Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Происшествия Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.

Общество Юным артемовцам в День России вручили паспорта 20-ти юным артемовцам, которым исполнилось 14 лет, этот день запомнится особенно: ио обязанности главы Артемовского городского округа Ирина Сидорова и прокурор Артема Павел Гричановский торжественно вручили мальчишкам и девчонкам главный документ в их жизни – паспорт гражданина Российской Федерации.

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Политика В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.

Кино Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.

Политика МИД РФ: Встреча Путина и Трампа в Осаке пока не подтверждена Хотя днем ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что президент США Дональд Трамп намерен встретиться на саммите с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, "пока что мы не видим конкретных сигналов", отметил Рябков.

Происшествия Врачи оценили состояние Бари Алибасова Врачи оценили состояние продюсера Бари Алибасова как тяжелое.

Здоровье Медик рассказал об опасности мороженого в жару Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.

Футбол Расписание первого тура АПЛ раньше времени попало в Интернет В четверг утром должен быть официально объявлен календарь следующего сезона английской Премьер-Лиги, однако расписание матчей первого тура уже просочилось в Сеть.

Технологии WhatsApp грозит своим пользователям судами Онлайн-мессенджер WhatsApp пригрозил пользователям судебными тяжбами за нарушение правил пользования.

Авто Где в России продаются самые старые автомобили Согласно представленной выкладке, самые «свежие» подержанные машины продаются в северо-западной части России, а самые «уставшие» — на востоке страны.

Общество Посол Латвии в России пожаловался на шутки о шпротах Посол Латвии в России Марис Риекстиньш пожаловался на шутки про шпроты и бальзам в соцсетях.

Политика Преемница Меркель призвала к сотрудничеству с Россией Глава Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила сегодня на конференции в Берлине о необходимости сотрудничества с Россией.

Происшествия 400 кг кокаина из Эквадора нашли в порту Петербурга Таможенники обнаружили 400 кг кокаина обнаружили в морском порту Санкт-Петербурга.

Путешествия В Белоруссии заявляют о росте интереса туристов к Чернобыльской зоне отчуждения Ранее представитель украинской фирмы «Чернобыль тур» сообщил, что поток туристов в зону отчуждения увеличился после выхода сериала «Чернобыль» на американском телеканале HBO.

Политика Зеленский подписал представление на увольнение генпрокурора Луценко Президент Украины Владимир Зеленский внёс представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, сообщил заместитель главы администрации президента Руслан Рябошапка, передаёт РИА «Новости».

Происшествия Более 400 человек эвакуировали из-за пожара в академии самбо в Кстово В городе Кстово Нижегородской области эвакуировали более 400 человек из-за возгорания кровли музея спортивной школы олимпийского резерва «Самбо».

Игры Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей Студия CD Projekt RED, ответственная за популярную серию игр The Witcher, объявила о совместной работе с NVIDIA над внедрением в свой многообещающий проект Cyberpunk 2077 технологии трассировки лучей с помощью видеокарт GeForce RTX.

Общество В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет Штрафы для операторов связи за незаконное подключение к иностранным спутниковым системам Минкомсвязи начало разработку законопроекта с поправками в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), вводящих штрафы за незаконное использование иностранных спутниковых систем.