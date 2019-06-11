Экономика
Amazon стал лидером рейтинга самых дорогих мировых брендовИнфорос вчера в 08:52
Согласно глобальному рейтингу самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019, американский онлайн-ретейлер Amazon, стоимость которого оценивается в $315,6 млрд, занял первое место. Компания поднялась на первую строчку рейтинга, улучшив свое положение на две позиции по сравнению с 2018 годом.
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Скриншоты: Cyberpunk 2077 обзаведётся поддержкой трассировки лучей
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В России введут крупные штрафы за иностранный спутниковый интернет
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Обновлено вчера в 10:14
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Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
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