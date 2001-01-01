Экономика

Чистая прибыль Amazon в 2018 году составила 10,1 млрд долларовРеальное время вчера в 21:14

Американская корпорация Amazon зафиксировала чистую прибыль в размере 10,1 млрд долларов по итогам 2018 года. Согласно опубликованной отчетности, выручка компании достигла 232,9 млрд долларов, одна акция оценивается в 20,14 доллара.
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Чистая прибыль Amazon в 2018 году достигла $10,1 млрд

Бизнес.Ру01:31

Чистая прибыль Amazon в 2018 году составила 10,1 млрд долларов

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Amazon по итогам 2018 года получила прибыль в размере $10,1 млрд

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