Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10

В первом квартале 2019 года чистая прибыль Amazon составила рекордные $3,56 млрд, говорится в отчете компании. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,6 млрд) этот показатель вырос более чем в два раза.
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Чистая прибыль Amazon более чем удвоилась в I квартале

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Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

РБК06:10

Первый квартал стал для Amazon рекордным с точки зрения прибыли

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Чистая прибыль Amazon достигла исторического максимума

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Amazon зафиксировала рекордную прибыль, но ожидает снижения финпоказателей

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Amazon объявила об увеличении скорости доставки, отчиталась о росте квартальной прибыли

Financial One05:59

Чистая прибыль Amazon выросла более чем в два раза

Retailer.ru04:51
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В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
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Канадец нашёл на берегу озера Онтарио странные камни с магнитным полем

Житель Канады заявил, что им были найдены необычные камни тёмного цвета, которые имеют симметричные формы и магнитное поле.
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Аналитики Райффайзенбанка ожидают ослабления рубля в мае

С учетом отложенных покупок Минфин может купить в мае 5,9—6,9 млрд долларов, что существенно выше апрельских объемов — 4,8 млрд долларов.
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Ранее «АвтоВАЗ» сертифицировал еще одну версию LADA XRay с 1,6-литровым двигателем Renault H4M и вариатором Jatco.
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Происшествия

Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»

В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
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Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

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Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия

Самолет AzurAir вернулся в Красноярск из-за проблем с двигателем

Самолет авиакомпании AzurAir, вылетевший из Красноярска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за неисправности в двигателе.
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В Google появилась перчатка бесконечности Таноса

В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Суд обязал «Новую газету» удалить статью о пытках ФСБ в Магнитогорске

Басманный суд Москвы обязал «Новую газету» удалить информацию о пытках сотрудниками ФСБ в Магнитогорске гражданина Киргизии, так как признал ее не соответствующей действительности, говорится в сообщении на сайте «Новой газеты».
Обновлено в 07:17
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар по позициям боевиков в Сирии

Обновлено в 08:33
Армия и оружие

МИД РФ: США видят в Европе место для ядерной войны

Как ранее писал News.ru, Рябков заявил, что США преднамеренно искажают положения российской военной доктрины относительно применения ядерного оружия.
Обновлено в 05:06
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено в 08:16
Политика

Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками

Си Цзиньпин подарил Путину столовое серебро пекинской гостиницы «Дружба», построенной 65 лет назад в честь тесных отношений между двумя странами.
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Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Общество

Названа самая красивая сотрудница Росгвардии

Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Происшествия

Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей

Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
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Определена средняя стоимость отечественного автомобиля с пробегом

По итогам продаж на вторичном рынке автомобилей в 2018 году была выведена средняя стоимость подержанной машины.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика

Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым

Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Космос

В США планируется запуск напечатанной на 3D-принтере ракеты

ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Relativity намерена изготовить ракету-носитель, все элементы которой впервые будут напечатаны на 3D-принтере.
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Синоптики не исключили грозу в Пасхальную ночь

Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в ночь на 28 апреля, не исключены грозы. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос» 26 апреля.
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В Минске начались переговоры по качеству нефти в трубопроводе «Дружба»

Операторы участков системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на территории России, Белоруссии, Польши и Украины начали встречу в Минске с целью обсудить дальнейшие действия, связанные с поступившей в трубу некачественной российской нефтью и остановкой ее перекачки, передает корреспондент РИА Новости.
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Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Экономика

HeadHunter объявил ценовой коридор IPO

Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
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