Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10
Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной. Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Кино
ТАСС: госпитализирован Михаил Горбачев
Первый президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:38
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Шоу-бизнес
Отец русской невесты Джонни Деппа прокомментировал отношения дочери
Отец новой возлюбленной Джонни Деппа, танцовщицы из России Полины Глен, прокомментировал отношения своей дочери с известным актером.
Обновлено в 09:05
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Политика
Глава ФБР назвал Россию главной угрозой для США в сфере разведки
Россия представляет собой «чрезвычайно существенную» угрозу для США в сфере разведки.
Обновлено в 11:49
Хоккей
Загитова посетила Зал хоккейной славы в Торонто
Обновлено в 14:08
Политика
В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента
«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский и Гройсман провели неформальную встречу
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Футбол
Наби Кейта забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Премьер-лиге
Обновлено в 15:28
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
Обновлено в 03:38
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки
Три человека со взрывчаткой задержаны недалеко от железнодорожной станции в шри-ланкийской столице Коломбо.
Обновлено в 16:03
Политика
Путин и Си Цзиньпин обменялись подарками
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
Обновлено в 03:32
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Происшествия
Таксиста оштрафовали за сокрытие боевика
Ранее следствием и судом было установлено, что Бекмурзаев 20 июня 2001 года помог раненному в Грозном Апти Хараеву — полевому командиру из окружения Бараева — добраться домой в село Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни.
Обновлено в 15:14
Политика
В Пекине состоялась встреча президента Азербайджана и председателя КНР
В Пекине состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина.
Обновлено 24 апреля в 09:17
Политика
В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным
Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Обновлено вчера в 18:54
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено в 06:20
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Экономика
Apple вела переговоры с Intel о выкупе доли бизнеса по производству микросхем - СМИ
Американская компания Apple рассматривала возможность покупки части бизнеса Intel Corp по производству микросхем для смартфонов и модемов, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:15
Гаджеты
Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730
Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.
Обновлено в 15:17
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34