Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10

Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной. Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Наби Кейта забил самый быстрый гол «Ливерпуля» в Премьер-лиге

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Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Малом театре, где она служила с 1958 года.
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На Шри-Ланке задержали трех человек с килограммом взрывчатки

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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам состоявшихся в пятницу переговоров обменялись подарками.
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Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
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Ранее следствием и судом было установлено, что Бекмурзаев 20 июня 2001 года помог раненному в Грозном Апти Хараеву — полевому командиру из окружения Бараева — добраться домой в село Алхан-Юрт Урус-Мартановского района Чечни.
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Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
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Американская компания Apple рассматривала возможность покупки части бизнеса Intel Corp по производству микросхем для смартфонов и модемов, сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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