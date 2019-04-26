Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10

Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной. Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американская компания Amazon удвоила свою прибыль

Красная весна10:19

Amazon зафиксировала рекордную прибыль, но ожидает снижения финпоказателей

Вести.Финанс07:38

Чистая прибыль Amazon достигла исторического максимума

Ведомости03:53

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

РБК06:10

Первый квартал стал для Amazon рекордным с точки зрения прибыли

ПРАЙМ07:09

Amazon отчиталась о рекордной прибыли за квартал

DP.RU10:34

Amazon объявила об увеличении скорости доставки, отчиталась о росте квартальной прибыли

Financial One05:59
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Анна Семенович удивила поклонников фотографиями без макияжа

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

В объятиях Железного человека: Кайли Дженнер примерила образ Капитана Марвел

Кайли примерила наряд Капитана Марвел, а её возлюбленный решил побыть в образе Железного человека.
Обновлено в 11:00
Политика

В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности

Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика

Российские паспорта для ДНР и ЛНР вызовут новые санкции

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 10:15
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Авто

С 2020 года Mazda лишается государственных субсидий

Обновлено в 13:10
Общество

В России хотят перенести начало учебного года

В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Общество

В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik

Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
Обновлено в 12:35
Политика

В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено в 11:11
Общество

Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана

Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Происшествия

По факту отравления в «Матросской Тишине» возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по трём статьям по факту отравления «неизвестным веществом» троих арестантов, содержащихся в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве.
Обновлено в 12:16
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 10:42
Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Религия

У православных христиан наступает Страстная пятница

Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Политика

США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН

«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.
Обновлено в 06:20
Футбол

ЦСКА продлил контракт с Васиным на два года

Обновлено в 06:10
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

Обновлено в 12:41
Общество

Расследование в отношении Facebook начато в США

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Facebook по причине сбора данных электронных адресов пользователей социальной сети.
Обновлено в 00:28
Культура

В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019

Обновлено в 10:26
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая

К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Общество

Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
Обновлено в 11:27
Политика

Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков

Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное