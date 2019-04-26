Экономика
Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10
Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной. Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 13:29, Ашберн
Шоу-бизнес
В объятиях Железного человека: Кайли Дженнер примерила образ Капитана Марвел
Кайли примерила наряд Капитана Марвел, а её возлюбленный решил побыть в образе Железного человека.
Обновлено в 11:00
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Пожару на заводе «Красмаш» присвоили высший для региона ранг сложности
Спасатели присвоили пожару на территории завода "Красмаш" четвертый ранг сложности – высший в Красноярском крае, сообщил РИА Новости представитель краевого главка МЧС РФ.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Три взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Политика
Российские паспорта для ДНР и ЛНР вызовут новые санкции
Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин указом упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Обновлено в 10:15
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Авто
С 2020 года Mazda лишается государственных субсидий
Обновлено в 13:10
Общество
В России хотят перенести начало учебного года
В Совет Госдумы вынесен для рассмотрения законопроект о переносе начала учебного года на 1 октября.
Обновлено вчера в 12:17
Общество
В Греции распространили фейковую новость про агентство Sputnik
Фейковая новость про агентство Sputnik распространяется в Греции через социальные сети - агентство безосновательно обвинили в монтаже фотографии и антимусульманском комментарии в связи с пожаром в Нотр-Даме.
Обновлено в 12:35
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Общество
Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана
Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Происшествия
По факту отравления в «Матросской Тишине» возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по трём статьям по факту отравления «неизвестным веществом» троих арестантов, содержащихся в СИЗО «Матросская Тишина» в Москве.
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек
Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
Обновлено в 10:42
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Шоу-бизнес
Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак
Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Религия
У православных христиан наступает Страстная пятница
Сегодня, 26 апреля, православные христиане отмечают Великую пятницу, которая также известна как Страстная.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
США отказали в визе эксперту по химоружию РФ для выступления в СБ ООН
«Посольство США отказало в визе эксперту-консультанту генерального секретаря ООН от России доктору биологических наук Дмитрию Поклонскому»,— рассказал источник.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Глава отдела Федеральной службы безопасности России Кирилл Черкалин арестован по подозрению в получении особо крупных взяток, сообщили в 235-м гарнизонном военном суде.
Обновлено в 06:20
Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным на два года
Обновлено в 06:10
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 12:41
Общество
Расследование в отношении Facebook начато в США
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Facebook по причине сбора данных электронных адресов пользователей социальной сети.
Обновлено в 00:28
Культура
В Казани назвали лауреатов татарстанской премии Тукая 2019
Обновлено в 10:26
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес
Express: к резиденции Меган Маркл приехала скорая
К загородной резиденции членов британской королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время живут принц Гарри и его супруга герцогиня Суссекская Меган Маркл, приехали сотрудники экстренных служб страны, передаёт Express.
Обновлено в 12:21
Общество
Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
Обновлено в 11:27
Политика
Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна выходит из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Свободный таксист: оправдан чеченец, обвиненный в убийстве силовиков
Житель Чечни Расамбек Бекмурзаев был оправдан коллегией присяжных заседателей по делу об убийстве офицера ФСБ и двух военнослужащих МВД России в 2000 году.
Обновлено 23 апреля в 17:02