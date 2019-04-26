Экономика
Компания Amazon сообщила о рекордной чистой квартальной прибылиОреанда-Новости 09:14
ИА «Ореанда-Новости» Из отчёта американской компании Amazon, крупнейшей в мире по обороту среди продающих товары через Интернет, следует, что за первые 3 месяца 2019 года чистая прибыль составила рекордные 3,56 миллиарда долларов.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 19:38, Ашберн
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Здоровье
8 продуктов, которые противопоказаны кошкам
Почему-то среди владельцев кошек бытует мнение, что их любимцы могут самостоятельно формировать свой рацион: если животное ест тот или иной продукт, значит, этого требует его организм, считают «кошатники».
Обновлено в 03:29
Общество
Студенты ВШЭ требуют снести памятник Дзержинскому на территории вуза
Студенты НИУ ВШЭ в Москве собирают подписи в поддержку инициативы снести памятник революционеру, политическому деятелю и главе ВЧК Феликсу Дзержинскому, который находится на территории одного из корпусов университета в районе станции метро «Шаболовская».
Обновлено в 13:55
Кино
В Google появилась перчатка бесконечности Таноса
В поисковике Google появилась перчатка бесконечности Таноса - героя Marvel из фильма "Мстители: Финал", кликнув на которую можно "уничтожить" половину результатов выдачи.
Обновлено в 04:20
Происшествия
В Нигерии похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell
Вооруженные похитили двух сотрудников нефтяной компании Shell Petroleum Development Company (SPDC) и убили двух полицейских-сопровождавших на юге Нигерии, сообщает местная газета Nation в пятницу.
Обновлено в 18:57
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Политика
Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов
Президент России Владимир Путин поручил разработать методику оценки эффективности работы губернаторов и правительств субъектов РФ.
Обновлено в 08:29
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Саперы СФ учились взрывать ледовые заторы
Обновлено в 14:45
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика
Небензя объяснил Совбезу ООН цель указа по паспортам для жителей ЛДНР
Решение России упростить процедуру выдачи паспортов жителям Донбасса связано прежде всего с желанием помочь людям в сложной ситуации, заявил на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя, отметив при этом, что Москва берет на себя значительные экономические обязательства.
Обновлено вчера в 20:13
Путешествия
Туристов в отелях Турции попросят доедать всю еду
Туристов попросят доедать всю еду на тарелках или накладывать столько, сколько смогут съесть, сообщили в Ассоциации туроператоров России.
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Обнародован рендер смартфона Huawei P Smart Z с выдвижной камерой
В Интернете появились данные о новом смартфоне Huawei P Smart Z с выдвижной фронтальной камерой. Также доступен первый рендер гаджета.
Обновлено в 11:16
Общество
CNN: суд закрыл для прессы слушания по делу Харви Вайнштейна
Суд в Нью-Йорке закрыл для прессы запланированные на пятницу слушания по делу продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в изнасиловании и сексуальных домогательствах.
Обновлено в 13:56
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Происшествия
На Шри-Ланке задержали трех человек со взрывчаткой
Военно-морские силы Шри-Ланки задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции Веллаватте в прибрежном районе Коломбо.
Обновлено в 16:48
Путешествия
В Крыму назвали среднюю стоимость летнего отдыха в 2019 году
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Ученые из Университетского колледжа Лондона провели исследование и назвали причины возникновения рака легких у некурящих людей.
Обновлено в 15:39
Общество
В Архангельске завели дело по «закону о фейках»
Протокол о нарушении «закона о фейках» на одного из организаторов «антимусорного митинга» 7 апреля 2019 г. составлен в Архангельске, сообщает 29.ru.
Обновлено в 19:15
Экономика
У винодельческого завода «Инкерман» появился новый владелец
Владельцем Инкерманского завода марочных вин стал винодел Валерий Захарьин, сообщила РБК исполняющая обязанности директора крымского предприятия Лариса Шимчук, и подтвердил новый собственник.
Обновлено в 15:26
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
В Пекине стартовал международный форум «Один пояс, один путь»
В Пекине стартовал международный форум "Один пояс, один путь" Число стран-участниц данного проекта стремительно растет.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика
Губернатор Хакасии в четыре раза увеличил зарплату себе и министрам
Постановление, датированное 12 апреля, в четыре раза увеличивает размер доплат к окладу - до 400% от ежемесячной ставки.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Зеленский на два дня улетел в Турцию
Обновлено в 01:56
Наука
Физики из России провели сверхточную «перепись» космических лучей
Обновлено 24 апреля в 05:45
Общество
Медведев проведет совещание о развитии кадрового потенциала в науке
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в городе Долгопрудном Московской области совещание о развитии кадрового потенциала в сфере науки.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов
Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге
Полиция задержала мужчину, предположительно, устроившего в пятницу вечером стрельбу из газового пистолета на Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:32