Экономика

Компания Amazon сообщила о рекордной чистой квартальной прибылиОреанда-Новости 09:14

ИА «Ореанда-Новости» Из отчёта американской компании Amazon, крупнейшей в мире по обороту среди продающих товары через Интернет, следует, что за первые 3 месяца 2019 года чистая прибыль составила рекордные 3,56 миллиарда долларов.
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