Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10

Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной. Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чистая прибыль Amazon достигла исторического максимума

Ведомости03:53

Компания Amazon сообщила о рекордной чистой квартальной прибыли

Ореанда-Новости09:14

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибыли

РБК06:10

Amazon зафиксировала рекордную прибыль, но ожидает снижения финпоказателей

Вести.Финанс07:38

Amazon объявила об увеличении скорости доставки, отчиталась о росте квартальной прибыли

Financial One05:59

Чистая прибыль Amazon выросла более чем в два раза

Retailer.ru04:51

Чистая прибыль Amazon в I квартале выросла более чем вдвое

ПРАЙМ01:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 10:23, Ашберн
Происшествия

В Красноярске загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Обновлено в 09:24
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

Обновлено в 07:31
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Футбол

«Арсенал» опубликовал фото из раздевалки после победы над «Спартаком»

Арсенал опубликовал в твиттере фотографию из раздевалки после матча 25-го тура со Спартаком (3:0) на стадионе Арсенал в Туле.
Обновлено в 08:00
Экономика

Дивиденды «Ростелекома» рассчитают с учетом госсубсидий

Совет директоров "Ростелекома" одобрил новую редакцию дивидендной политики, в которой уточнил расчет свободного денежного потока (FCF) для целей определения дивидендов, увеличив его на размер получаемых государственных субсидий, говорится в сообщении "Ростелекома".
Обновлено в 09:21
Политика

Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата лишен статуса судьи

Коллегия судей Волгоградской области приняла решение о досрочном прекращении полномочий судьи Рашада Набиева – сына бывшего депутата, который назвал пенсионеров «тунеядцми».
Обновлено в 07:57
Происшествия

Бывший сотрудник ФСБ Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей

Бывший сотрудник Федеральной службы безопасности Дмитрий Фролов обвиняется в хищении 490 млн рублей, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:01
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия

Из шахты в ЛНР извлекли тело пятого погибшего

Обновлено в 10:12
Авто

Hyundai обновит кроссовер Tucson

Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Политика

В Раде требуют раздавать украинские паспорта в центре Москвы

Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский, который внесен в российский санкционный список, предложил раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 08:58
Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Политика

СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана

Избранный президентом Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Владимир Гройсман провели неформальную встречу, у обоих сложилось хорошее впечатление друг о друге, сообщило в пятницу издание "Украинская правда" в своем Telegram-канале.
Обновлено в 07:35
Кино

Михаил Горбачев экстренно госпитализирован

Первый президент СССР попал в московскую больницу. Об этом рассказал сорежиссер фильма о Горбачеве Андре Сингер.
Обновлено в 00:53
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Общество

Пенсионера оштрафовали за ремонт разбитой дороги

Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Как сообщает bash.news со ссылкой на собственный источник, в данный момент расследование уголовного дела завершено.
Обновлено в 09:40
Энергетика

Минск сообщил о потерях из-за остановки транзита нефти из России

Глава белорусского госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил, что бюджет Белоруссии и нефтетранспортные организации несут потери из-за остановки транзита российской нефти.
Обновлено в 06:39
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле

Обновлено в 01:24
Армия и оружие

Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети

Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Недвижимость

Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России

Обновлено 24 апреля в 10:57
Экономика

ВВП США вырос на 3,2% в первом квартале

Экономический рост США вырос на 3,2% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 08:56
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

В Нальчике задержан планировавший теракт последователь ИГ

ФСБ России сообщила о задержании в Нальчике члена международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), который планировал теракт.
Обновлено в 09:52
Экономика

«Алмазный король» Леваев устроился на работу в AFI Development

Известный как "король алмазов" израильский миллиардер Лев Леваев устроился на работу в принадлежащую ему девелоперскую компанию AFI Development.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное