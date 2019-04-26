Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10

Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной. Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кино Умерла актриса Элина Быстрицкая В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.

Авто «Яндекс» назвал самые частые проблемы водителей в дороге Оказалось, что чаще всего в этот период у водителей возникала необходимость обратится за помощью из-за проколотого колеса, либо по причине севшего аккумулятора.

Политика Зеленский улетел отдыхать в Турцию Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.

Политика Экономисты оценили затраты на пенсии жителям Донбасса в 100 миллиардов По данным специалистов, только на пенсии "новым россиянам" из самопровозглашенных ДНР и ЛНР может потребоваться от 100 до 175 миллиардов рублей.

Экономика «Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».

Политика «Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе» Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

Автоспорт Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).

Футбол Руководство «Спартака» обновится Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.

Политика Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.

Общество Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.

Общество Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей.

Происшествия В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.

Шоу-бизнес Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой Ранее сообщалось, что экс-возлюбленная известного рэпера Тимати приняла участие в рекламной акции.

Политика На Украине принят закон об исключительности украинского языка В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.

Экономика Медведев поддержал идею о смене статуса служебного жилья для ученых Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал предложение о переводе служебного жилья молодых ученых в их собственность и создание жилищно-строительных кооперативов для работников научной сферы.

Происшествия ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Шоу-бизнес Слава пристыдила Собчак за критику Бузовой Певица выдвинула смелое предположение В новом выпуске своего youtube-шоу Ксения Собчак раскритиковала Ольгу Бузову за выступления в небольших городах и старых ДК.

Происшествия На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.

Игры Sony: ждать выхода PlayStation 5 в ближайший год не стоит В компании говорят, что до апреля 2020-го старта продаж PlayStation 5 ждать точно не стоит.