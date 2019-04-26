Экономика

Amazon отчитался о рекордной чистой квартальной прибылиРБК 06:10

Как отмечает CNN, таким образом чистая прибыль Amazon превышает $1 млрд шестой квартал подряд, причем уже четыре квартала подряд она становится рекордной. Квартальная выручка компании составила почти $60 млрд — рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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