Экономика

Amazon оказался самым дорогим брендом в миреInc.Russia вчера в 07:40

Крупнейший онлайн-ретейлер Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов BrandZ Top 100. Оценочная стоимость компании достигла $315,6 млрд. Маркетплейс Amazon занял первое место в списке самых дорогих брендов мира по версии BrandZ.
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Сразу два китайских бренда вошли в десятку самых дорогих в мире

REGNUM03:07

«Роснефть» стала лидером среди российских энергокомпаний в рейтинге Brandz

Lenta.ruвчера в 09:49

Компания Amazon возглавила рейтинг самых дорогих мировых брендов

Эхо Москвывчера в 05:50

Amazon вышел на первое место в рейтинге самых ценных брендов на планете

РБКвчера в 08:02

Бренд «Роснефть» стал самым дорогим среди российских топливных компаний

Известиявчера в 08:58

Amazon стал самым дорогим брендом

Коммерсантъвчера в 05:49

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

ТАССвчера в 04:19
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Происшествия

В Португалии задержали мужчину, закричавшего о бомбе на борту самолета

Полиция задержала в португальском международном аэропорту Порту мужчину после того, как он заявил о бомбе на борту самолета авиакомпании Ryanair.
Обновлено в 07:04
Политика

Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней

Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Здоровье

Медик рассказал об опасности мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал об опасности мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 06:00
Общество

От находящегося без сознания Бари Алибасова сбежал любимый кот

Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

Юрий Соломин: Мы с женой Ольгой прожили вместе 62 года

Обновлено вчера в 18:01
Футбол

Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру

Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Патрушев ответил на сообщения о причастности спецслужб к делу Голунова

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что не располагает данными о причастности сотрудников спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого полиция обвиняла в сбыте наркотиков, передает ТАСС.
Обновлено в 05:46
Политика

Путин призвал работать с полной отдачей для благополучия россиян

Обновлено в 07:44
Общество

45 нижегородских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

В Нижегородской области оглашены первые результаты Единого государственного экзамена 2019 года.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Полиция задержала Навального на акции в поддержку Голунова в Москве

Полиция задержала политика Алексея Навального на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова в Москве, сообщает телеканал «Дождь» в своем Twitter.
Обновлено в 06:01
Спорт

Вице-президент ВФЛА Сильнов заявил, что получил уведомление от AIU

Олимпийский чемпион Пекина-2008 по прыжкам в высоту, ныне первый вице-президент ВФЛА Андрей Сильнов заявил РИА Новости, что получил уведомление от независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), но не может давать дальнейших комментариев.
Обновлено вчера в 14:28
Наука

Физики создали точный тест для проверки работоспособности «невозможного» двигателя

Если EM Drive действительно окажется рабочим, это будет означать, что либо он нарушает один из основных законов физики — закон сохранения энергии, — либо мы еще очень мало знаем о принципах его работы.
Обновлено 10 июня в 06:53
Общество

В Петербурге начались новые акции в поддержку журналиста Голунова

Обновлено в 06:24
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Общество

Екатерина Шульман опровергла информацию о своем задержании

Ранее МБХ-Медиа сообщали, что полиция задержала политолога Екатерину Шульман, продюсера телеканала «Дождь» Надин Лахбаби и SMM-редактора «Дождя» Елизавету Тюрину.
Обновлено в 08:18
Политика

Два кандидата из списка «Слуги народа» отказались баллотироваться в Раду

Два кандидата из списка партии "Слуга народа" отказались баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес

Ирина Пегова носит один и тот же сарафан 15 лет

Обновлено в 05:03
Музыка

Музыканты Radiohead обнародовали архивные записи из-за шантажа хакеров

Британский рок-коллектив Radiohead стал жертвой шантажа хакеров, потребовавших за украденные демо-записи $150 000.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Первая партия «Удавов» поступила на вооружение армии

По данным агентства, в российскую армию поступила первая опытная партия 9-мм самозарядных пистолетов.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия

В Москве проверяют сообщения о минировании станций метро и парков

Проводятся проверки после сообщений о "минировании" на 12 станциях московского метрополитена и в 11 парках с массовым пребыванием людей, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 07:29
Энергетика

Мировые цены на нефть упали на 3%

В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Алена Водонаева назвала причину развода с мужем

Накануне в эфире «Русского радио» Алена Водонаева впервые откровенно прокомментировала развод с супругом.
Обновлено в 08:26
Авто

Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах

В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Футбол

Сергей Оборин возглавил воронежский «Факел»

Новым главным тренером воронежского «Факела» назначен 62-летний специалист Сергей Оборин.
Обновлено в 01:40
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Музыка

Группа Kiss дала концерт прощального тура в Петербурге

Рок-группа Kiss собрала полный зал Ледового дворца в Санкт-Петербурге на концерте своего прощального тура, сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на выступлении.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Армия и оружие

В ВКС России появятся летчицы-истребители

Обновлено в 05:37
Общество

Медведева поздравила болельщиков с Днём России

Обновлено в 07:27
Здоровье

Лучшим жителям Мордовии вручили награды и паспорта

Заслуженные награды получили представители различных ведомств и направлений деятельности региона.
Обновлено в 08:29
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