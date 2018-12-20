Футбол

Амарти продлил контракт с «Лестером»
Soccer.ru
13:20

Полузащитник "Лестера" Даниэль Амарти продлил контракт с клубом. Новое соглашение 23-летнего футболиста рассчитано до 2022 года. Ганец перебрался в "Лестер" в январе 2016 года из "Копенгагена".
Soccer.ru13:20

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Амарти продлил контракт с «Лестером»

Soccer.ru13:20

«Лестер» продлил контракт с защитником Амарти

Sport24.ru13:17

«Лестер» продлил контракт с Амарти

Матч ТВ13:16

«Лестер» продлил контракт с Амарти

Sportbox.RU13:16

«Лестер» продлил контракт с защитником Амарти (видео)

Советский спорт12:15

«Лестер» подписал новый контракт с Дэниэлом Амарти

РИА Новости12:04
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Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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