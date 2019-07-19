Футбол

Алжир победил Сенегал и второй раз в истории выиграл Кубок АфрикиСпорт-Экспресс вчера в 16:53

Ворота алжирцев защищал бывший голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли. Бронзу турнира ранее завоевала Нигерия, одолев в матче за третье место Тунис (1:0). Для Алжира эта победа на Кубке Африки стала второй в истории - ранее он побеждал в 1990 году.
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