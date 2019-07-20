Футбол
Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка африканских нацийRT на русском 01:47
Полузащитник сборной Алжира по футболу Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций (КАН) 2019 года, который прошёл в Египте.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 05:58, Вашингтон
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СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
По данным правоохранительных органов, заключенный контракт не был выполнен полностью, хотя в 2016 году завод все же начал работать.
Обновлено вчера в 20:15
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В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России
В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.
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В России 11 тыс. человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Более 775 тыс. человек получают зарплату меньше 11 тыс. 280 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 04:35
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Подмосковье за получение взятки задержали двух следователей
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Интернет
Приложение для раздевания девушек на фото выставили на продажу
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Политика
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Обновлено в 05:07
Политика
Путин устроил разнос иркутским чиновникам
Ликвидация последствий наводнения в Иркутской области идёт неудовлетворительно. Владимир Путин заявил об этом на совещании в Братске.
Обновлено вчера в 11:01
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Правительство одобрило создание единого ресурса с данными о населении
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Обновлено в 02:26
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Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Футбол
«Ливерпуль» представил третий комплект формы с бирюзовыми вставками
«Ливерпуль» представил третий комплект формы на сезон-2019/20, сообщает пресс-служба команды.
Обновлено в 05:41
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Авто
Hyundai показал новую систему смены передач у гибрида
Как отметил автопроизводитель эта технология носит названия Active Shift Control (ASC) и является собственной разработкой компании.
Обновлено вчера в 12:39
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
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Президент США Дональд Трамп выразил в пятницу сомнения в целесообразности новой американской лунной программы.
Обновлено в 04:35
Армия и оружие
Россия и Индия готовятся закрепить военное сотрудничество в Арктике
Договор будет наиболее выгоден военно-морским силам, поскольку корабли обеих стран получат обоюдный доступ к портам и исключительным экономическим зонам, что позволит осуществлять дозаправку, дозагрузку, а также беспрепятственно пересекать границы для совместных учений.
Обновлено в 05:06
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Игры
На выходных в Steam можно бесплатно сыграть в Borderlands
Borderlands Game of the Year Enhanced доступна для бесплатной игры в Steam на выходных. Предложение закончится 22 июля.
Обновлено вчера в 15:07
Культура
Британская певица Alexa Pol впервые вошла в состав жюри детского конкурса фестиваля «Славянский базар»
В 2020 году Великобритания планирует снова войти в состав стран-участников фестиваля «Славянский базар».
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
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Крупнейший завод в промышленном районе Алеппо, на котором производят цистерны и резервуары для хранения и транспортировки сжиженного газа, возобновил свою работу в сирийском Алеппо.
Обновлено вчера в 22:02
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа
Обновлено вчера в 16:23
Происшествия
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда
Хакеры взломали сайт, почту и Twitter Скотленд-Ярда в пятницу вечером. Об этом сообщила британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Муж Инны Чуриковой рассказал, что актриса идёт на поправку
Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов в беседе с ТАСС рассказал, что актриса идёт на поправку.
Обновлено в 03:59