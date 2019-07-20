Футбол

Алжирец Беннасер признан лучшим футболистом Кубка африканских нацийRT на русском 01:47

Полузащитник сборной Алжира по футболу Исмаэль Беннасер признан лучшим игроком Кубка африканских наций (КАН) 2019 года, который прошёл в Египте.
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