Футбол

Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’ИвуарЧемпионат 14:54

В двух дополнительных таймах счёт остался прежним. В послематчевой серии пенальти игроки Алжира реализовали четыре удара, их соперники — три. Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
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Алжир в серии пенальти обыграл Кот-д’Ивуар и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

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