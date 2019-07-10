Футбол
Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’ИвуарЧемпионат 14:54
В двух дополнительных таймах счёт остался прежним. В послематчевой серии пенальти игроки Алжира реализовали четыре удара, их соперники — три. Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
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