В двух дополнительных таймах счёт остался прежним. В послематчевой серии пенальти игроки Алжира реализовали четыре удара, их соперники — три. Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.

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