Сборная Алжира с громадным трудом прошла в полуфинал Кубка Африки, переиграв команду Кот-д'Ивуара в серии послематчевых пенальти. Любопытно, что при счете 1-0 в свою пользу алжирцы в начале 2-го тайма не реализовали пенальти и упустили шанс выиграть более легко.

Алжир вышел в полуфинал Кубка Африки, пройдя Кот-д’Ивуар по пенальти

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