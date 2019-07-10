Футбол

Алжир вышел в полуфинал Кубка Африки, пройдя Кот-д’Ивуар по пенальтиPrognozist вчера в 14:54

Сборная Алжира с громадным трудом прошла в полуфинал Кубка Африки, переиграв команду Кот-д'Ивуара в серии послематчевых пенальти. Любопытно, что при счете 1-0 в свою пользу алжирцы в начале 2-го тайма не реализовали пенальти и упустили шанс выиграть более легко.
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Алжир в серии пенальти обыграл Кот-д’Ивуар и вышел в полуфинал Кубка африканских наций

Sport24.ruвчера в 14:56

Кот-д`Ивуар – Алжир: кому суждено пробиться в полуфинал?

Все про Спорт ру10 июля в 16:55

Сборная Алжира выходит в полуфинал Кубка Африки

Sport.ruвчера в 15:58

Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар

Чемпионатвчера в 14:54

Алжир вышел в полуфинал Кубка Африки

Матч ТВвчера в 14:59

Махреза вывел в полуфинал бывший вратарь «Крыльев», Тунис завершил мадагаскарскую сказку

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

Кубок Африки. 1/4 финала. Алжир победил Кот-д`Ивуар в серии пенальти, Мадагаскар уступил Тунису

Sports.ru10 июля в 10:45
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:20, Ашберн
Культура

Группа Metallica выпустит детскую книжку

Рок-группа Metallica выпускает свою биографию в формате детской книжки, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 12:16
Кино

Минкультуры в 2019 году поддержит создание девяти фильмов для детей

Экспертный совет по игровому кино для детей Министерства культуры РФ рекомендовал включить девять проектов в перечень получателей госсубсидий в 2019 году.
Обновлено вчера в 15:45
Общество

Выходные — огонь: смотрим на ретроавтомобили, идем на турнир по боксу и кидаемся красками

Оба мероприятия посвящены творчеству уральского писателя, со дня рождения которого в этом году исполнилось 140 лет.
Обновлено в 01:00
Политика

Немецкий журналист требует снести памятник Победы на Прохоровском поле

Свен Феликс Келлерхофф, журналист и ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты DieWelt, заявил, что памятник Победы на Прохоровском поле должен быть немедленно снесен.
Обновлено 09 июля в 21:16
Происшествия

Покусавшего полицейского жителя Бурятии осудили на четыре года

Жителя Бурятии осудили на четыре года колонии строгого режима за то, что он покусал и пнул полицейского, сообщает пресс-служба республиканского главка СК.
Обновлено вчера в 22:58
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Политика

Итоги переговоров Путина и Зеленского назвал источник

Переговоры российского президента Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского могут в ближайшем будущем помочь обмену взаимно удерживаемых лиц.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 16:00
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

51% бизнесменов ждут ухудшения условий для работы в России

71% российских предпринимателей считают, что в России неблагоприятные условия для ведения бизнеса, и 51% - что в ближайшие пять ситуация ухудшится.
Обновлено вчера в 05:48
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика

Названы российские вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц, сообщает 12 июля РИА Новости.
Обновлено в 00:41
Происшествия

На ТЭЦ в Мытищах произошёл пожар

ИА «Ореанда-Новости» Экстренные службы сообщили, что на территории ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах, на газовой станции высокого давления произошло возгорание.
Обновлено вчера в 05:38
Происшествия

Аргентинский вратарь умер, отбив пенальти

Отбив грудью пенальти, от которого решался исход встречи, голкипер побежал к своей команде праздновать триумф, но внезапно упал.
Обновлено вчера в 19:43
Экономика

Правительство одобрило законопроект о «либерализации» ОСАГО

Правительство одобрило и готовится внести на рассмотрение в Госдуму законопроект о «либерализации» ОСАГО.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку

Городские депутаты рассмотрят его 17 июля. Ранее градоначальник уже подавал в отставку - в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 21:23
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты

В Роскачестве объяснили, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Во время перепадов температур в аккумуляторе может начать вырабатываться газ, из-за которого может вздуться корпус литий-ионной батареи.
Обновлено вчера в 04:10
Политика

В конгрессе США одобрили санкции против госдолга России

Палата представителей американского конгресса решила одобрить поправку, которая предусматривает введение серьезных санкционных мер против российского суверенного долга.
Обновлено в 00:27
Энергетика

Белоруссия хотела бы больше получать за транзит российской нефти

Белорусская «Гомельтранснефть Дружба» письменно уведомила «Транснефть», что хочет с августа этого года повысить действующий тариф на транспортировку нефти по трубам в Белоруссии на 21,7%, сообщил «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:25
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Слова Меркель во время приступа прочли по губам

Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".
Обновлено вчера в 14:54
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия

В Лондоне найдена мертвой юная скрипачка из России

Обновлено в 00:16
Происшествия

Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня самолет болгарской авиакомпании ALK, летевший из Приштины в швейцарский Базель, попал в зону турбулентности, из-за чего пострадали десять пассажиров.
Обновлено вчера в 19:01
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Государство
Государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 740 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго.
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