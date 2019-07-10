Футбол
Алжир вышел в полуфинал Кубка Африки, пройдя Кот-д’Ивуар по пенальтиPrognozist вчера в 14:54
Сборная Алжира с громадным трудом прошла в полуфинал Кубка Африки, переиграв команду Кот-д'Ивуара в серии послематчевых пенальти. Любопытно, что при счете 1-0 в свою пользу алжирцы в начале 2-го тайма не реализовали пенальти и упустили шанс выиграть более легко.
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Алжир в серии пенальти обыграл Кот-д’Ивуар и вышел в полуфинал Кубка африканских наций
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