Сборная Алжира обыграла команду Кот-д’Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1. Отметим, что форвард алжирцев Багдад Бунеджа не сумел реализовать пенальти в начале второго тайма.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» признан нежелательным в России «По результатам изучения поступивших материалов 11.07.2019 в Генпрокуратуре РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Ukrainian World Congress («Всемирный конгресс украинцев») (Канада)», — сказано в сообщении Генпрокуратуры России.

Здоровье Названы виды токсичных условно-съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Политика Слова Меркель во время приступа прочли по губам Во время публичного приступа дрожи канцлер ФРГ Ангела Меркель шептала фразу "Я справлюсь".

Политика Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Происшествия Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.

Общество Врачи рассказали об опасности некачественных солнцезащитных очков В свою очередь, врач-офтальмолог, заместитель генерального директора Клиники семейной офтальмологии профессора Трубилина, кандидат медицинских наук Мария Трубилина добавила, что любые солнцезащитные очки защищают только от фронтальных лучей, но если солнце светит сбоку или сзади, то лучи попадают на заднюю поверхность линзы, отражаются и попадают в глаза.

Происшествия Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро "Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.

Экономика Названы вузы, выпускники которых получают самые высокие зарплаты Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.

Спорт Сборная России разгромила Францию Волейболисты сборной России разгромили Францию в первом матче "Финала шести" Лиги наций со счетом 3:0, передает Sport24.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.

Политика Путин и Зеленский впервые переговорили по телефону Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры по инициативе Киева.

Шоу-бизнес Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.

Финансы Россия засекретила кредит на миллиард долларов За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.

Политика Торубаров уволен с поста главы МВД Крыма Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Олега Торубарова начальником МВД по Крыму 28 августа прошлого года.

Общество В Британии отпустят на свободу женщину‐педофила, на счету которой десятки жертв Женщине-педофилу дали «неопределенный срок с минимальным сроком в семь лет», это означает, что она может быть выйти на свободу только в том случае, если Совет по условно-досрочному освобождению решит, что она больше не представляет угрозы для общества.

Политика В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против российского госдолга Палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

Авто Toyota разрабатывает новый кроссовер Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».

Происшествия В отношении отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело В отношении убитого Михаила Хачатуряна, отца сестер Хачатурян, возбуждено уголовное дело, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

Происшествия Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве "По предварительным данным, 30 июня текущего года на территории Бирюлевского дендропарка 26-летняя девушка упала в канализационный люк и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – рассказали в ведомстве.

Происшествия Более 30 пассажиров канадского Boeing пострадали от турбулентности В результате сильной турбулентности на борту пострадали 35 пассажиров, а самолет экстренно приземлился в Гонолулу на Гавайях.

Энергетика ОПЕК в июне исполнила сделку по сокращению добычи нефти на 122% Саудовская Аравия и Нигерия в июне суммарно нарастили добычу почти на 300 тыс. б / с. При этом соглашение стран ОПЕК + о сокращении добычи нефти по-прежнему перевыполняется - в июне она была исполнена на 122%, следует из отчета ОПЕК.