Футбол

Алжир вышел в полуфинал Кубка АфрикиМатч ТВ 14:59

Сборная Алжира обыграла команду Кот-д’Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1. Отметим, что форвард алжирцев Багдад Бунеджа не сумел реализовать пенальти в начале второго тайма.
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Государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 740 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго.
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