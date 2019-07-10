Футбол
Алжир вышел в полуфинал Кубка АфрикиМатч ТВ 14:59
Сборная Алжира обыграла команду Кот-д’Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1. Отметим, что форвард алжирцев Багдад Бунеджа не сумел реализовать пенальти в начале второго тайма.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 22:15, Вашингтон
Происшествия
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоэтажного дома
Обновлено в 20:59
Шоу-бизнес
Малахов предъявил претензии Елене Малышевой
Обновлено в 22:00
Политика
Путин освободил от должности губернатора Севастополя
Президент России Владимир Путин 11 июля освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено в 15:40
Авто
«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Волгограде обнаружили тело федерального судьи
Обновлено в 13:19
Политика
NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления на канал
«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
Обновлено в 16:04
Армия и оружие
Разведчики ВВО провели учения в Бурятии
Обновлено в 16:05
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено в 07:39
Общество
Четыре муниципалитета Приморья попадут под мощный удар циклона
Днем 12 июля Приморье окажется под влиянием северной части активного циклона.
Обновлено в 19:42
Экономика
Правительство одобрило законопроект о либерализации ОСАГО
Правительство РФ в ходе заседания в четверг одобрило законопроект о либерализации ОСАГО, вскоре внесет его в Госдуму, говорится в сообщении на сайте Минфина.
Обновлено в 11:15
Общество
Мужчины-арабы чаще женщин становятся жертвами сексуального насилия
Исследователи центра Arab Barometer выяснили, что мужчины-арабы подвергаются насилию чаще, чем женщины.
Обновлено в 19:32
Наука
Крупнейший вулкан на Земле потерял лидерство
Обновлено 09 июля в 11:17
Музыка
Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
По словам артистки, размолвка произошла после того, как в латвийской Юрмале вместо конкурса "Новая волна", основателем которого является Крутой, был создан фестиваль "Лайма Рандеву".
Обновлено в 19:11
Общество
Предложены новые меры давления на неплательщиков штрафов ГИБДД
В 2019 году в России возросло количество постановлений о неоплаченных штрафах ГИБДД.
Обновлено в 19:31
Экономика
Минтруд предложил повысить прожиточный минимум
"Проектом приказа предусматривается установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года на душу населения в размере 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, пенсионеров — 9236 рублей, детей — 11 004 рубля", — говорится в документе.
Обновлено в 12:57
Происшествия
Мать заметила слезы на глазах «умершего» сына и спасла его от кремации
Во время подготовки к кремации мать Кирана заметила слезы, стекающие из уголков его глаз. Родственники немедленно вызвали скорую.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Начальник полиции Омска устроил драку в московском метро
Управление МВД России по Омской области собирается провести проверку после появившейся информации о том, что начальник омской полиции Алексей Меркушов устроил драку в метро Москвы.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Офицеры ФСБ бежали на Кавказ после обвинений в разбое
Некоторые офицеры ФСБ тайно бежали на Кавказ после того, как узнали, что их коллег арестовали по делу о разбое.
Обновлено в 21:20
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов
Незаметно для пользователей вредоносная программа использовала уязвимости в защите системы и заменяла установленные приложения зараженными копиями.
Обновлено в 11:29
Происшествия
Замглавы ПФР задержали по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов подтвердил задержание своего заместителя Алексея Иванова по подозрению в даче взятки, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 06:19
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:01
Политика
Заявившую о хищениях главу Счётной палаты Красноярского края уволили
Депутаты заксобрания Красноярского края проголосовали за отставку заявившей о хищениях в лесной отрасли главы Счётной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено в 05:45
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено в 13:51
Общество
6 знаков Зодиака, которые скоро добьются успеха
Осень Овнам сулит успех в бизнесе и новых идеях.
Обновлено в 03:55
Кино
Принцип матрешки: Люк Бессон снял кино о русской шпионке
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку
Вице-президент Boeing Эрик Линдблад, ответственный за производство Boeing 737 Max уйдет в отставку после двух авиакатастроф, произошедших с самолетами этой модели в течение полугода, пишет The Seattle Times со ссылкой на руководителя подразделения коммерческих самолетов корпорации Кевина МакАллистера.
Обновлено в 20:10
Финансы
Россия засекретила кредит на миллиард долларов
За пять месяцев 2019 года Россия выделила из бюджета 79 миллиардов рублей на кредитование иностранных правительств.
Обновлено в 21:31
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:29