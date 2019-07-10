Сборная Алжира обыграла команду Кот-д’Ивуара в четвертьфинале Кубка Африки. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью 1:1. Отметим, что форвард алжирцев Багдад Бунеджа не сумел реализовать пенальти в начале второго тайма.

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