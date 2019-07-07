Футбол
Алжир разгромил Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка АфрикиГазета.Ru вчера в 18:07
В Египте завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Алжира и Египта. Алжирцы победили со счетом 3:0. Голами в составе победителей отметились Юсеф Белайли, Рияд Марез и Адам Унас.
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Алжир — Гвинея. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 7 июля 2019 года
LiveSport.ru06 июля в 03:00
Махрез помог сборной Алжира разгромить Гвинею и выйти в 1/4 финала Кубка Африки
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