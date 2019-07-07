Футбол

Алжир разгромил Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка АфрикиГазета.Ru вчера в 18:07

В Египте завершился матч 1/8 финала Кубка африканских наций между сборными Алжира и Египта. Алжирцы победили со счетом 3:0. Голами в составе победителей отметились Юсеф Белайли, Рияд Марез и Адам Унас.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Алжир — Гвинея — 3:0. Видеообзор матча 1/8 финала Кубка африканских наций

Sport24.ru01:18

Алжир - Гвинея ~ прогноз на 1/8 финала КАН-2019: без сюрпризов?

Sport-place06 июля в 02:04

Гол Мареза помог Алжиру разгромить Гвинею в 1/8 финала Кубка Африки

Чемпионатвчера в 16:59

Махрез помог сборной Алжира разгромить Гвинею и выйти в 1/4 финала Кубка Африки

Спорт-Экспрессвчера в 16:57

Алжир разгромил Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

Матч ТВвчера в 16:55

Алжир — Гвинея. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Кубка африканских наций 7 июля 2019 года

LiveSport.ru06 июля в 03:00

Алжир больше всех забивает и меньше всех пропускает на Кубке Африки

Sports.ruвчера в 19:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Общество

Названы регионы с самыми высокими доходами

Как отмечается, вторую строчку занимает Ненецкий автономный округ, в котором соотношение доходов к стоимости фиксированного набора находится на уровне 2,9.
Обновлено вчера в 17:51
Политика

Бурджанадзе назвала опасным саботажем брань ведущего в адрес Путина

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе призывает власти инициировать расследование в связи с выступлением грузинского телевизионного журналиста, который в прямом эфире позволил себе нецензурные высказывания в адрес президента Российской Федерации.
Обновлено в 00:30
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено 06 июля в 12:10
Происшествия

Два человека пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Два человека получили травмы в результате столкновения автомобиля и мотоцикла в центре Москвы.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия

Самолет вынужденно сел в Братске из-за смерти пассажира на борту

Обновлено в 00:02
Происшествия

В Индии 29 человек погибли в ДТП с автобусом

В Индии не менее 29 человек стали жертвами ДТП с участием пассажирского автобуса, еще несколько человек получили травмы различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 22:58
Театры

Фестиваль памяти актера Олега Табакова пройдет в Москве в 2019 году

Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
Обновлено в 01:10
Происшествия

В Екатеринбурге консул Болгарии попал в ДТП у Главпочтамта

Обновлено в 00:22
Хоккей

Хлебушек за $11 млн: Панарину предстоит отработать рекордный контракт

Форвард по прозвищу «Хлебушек» заключил контракт на семь лет с «Нью-Йорк Рейнджерс». В год он будет зарабатывать $11,6 млн.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Украина опубликовала интервью зенитчика, сбившего Boeing 777 над Донбассом

Обновлено вчера в 21:25
Происшествия

В Мексику не пустили еще 14 россиян

Обновлено вчера в 15:26
Шоу-бизнес

45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде

Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено вчера в 06:02
Политика

Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание

Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Обновлено вчера в 08:45
Политика

Оппозиция лидирует на выборах в Греции

Обновлено вчера в 07:42
Экономика

ЕЭК потребует от РФ вернуть в продажу алкогольные энергетики

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект решения, обязывающего РФ снять запрет на производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 23:03
Общество

В Гидрометцентре уточнили, когда в Москву вернется летняя жара

Следующая неделя в столичном регионе ожидается прохладной, примерно такой же, как и уходящая, сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Между Россией и Украиной состоится прямой телемост

Студии телеканала «Россия-1» и украинского NewsOne собираются организовать двухчасовой телемост «Надо поговорить», во время которого жители двух стран получат возможность пообщаться друг с другом, сообщил телеведущий Дмитрий Киселев в воскресенье, 7 июля, в эфире программы «Вести недели».
Обновлено в 01:17
Кино

Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления хлебом

В Таджикистане 14 заключенных умерли от отравления во время этапирования из колоний северного региона страны в исправительные учреждения, расположенные в Душанбе.
Обновлено в 01:06
Футбол

Месси могут отстранить от матчей сборной Аргентины на два года

Обновлено в 00:54
Происшествия

Первая авиакомпания отказалась от Boeing 737 Max

Саудовская авиакомпания Flyadeal отказалась от американских самолетов Boeing 737 Max в пользу европейских Airbus.
Обновлено вчера в 12:57
Шоу-бизнес

Равшана Куркова раскрыла секрет своих идеальных ног

«Очень помогает держать ноги сильными и стройными, рекомендую», — раскрыла Равшана свой секрет.
Обновлено в 00:00
ЖКХ

В пострадавшем от наводнения Тулуне запустили очистные сооружения

Коммунальные службы в понедельник запустили в работу очистные сооружения в пострадавшем от наводнения городе Тулуне Иркутской области, сообщается на сайте муниципальной администрации.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт

СМИ узнали о повышении выплат грузчикам в Шереметьево в пять раз

Аэропорт планировал полностью решить проблемы с багажом к 1 июля.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Ветераны-подводники из США объяснили аварию на «Лошарике»

Ветераны-подводники Военно-морских сил США прокомментировали аварию на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик», где в результате пожара погибли 14 моряков.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол

Сборная Бразилии выиграла Кубок Америки

Обновлено в 00:19
Происшествия

Полиция освободила заложников в Одессе

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который в воскресенье взял в заложники сотрудниц одного из финансовых учреждений в Одессе.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика

Рынок поддельных товаров класса люкс превысил легальный

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Китайский эксперт оценил заявления Киева об освоении Арктики

"Если бы Россия и Украина сотрудничали по вопросам освоения Арктики, то это принесло бы результаты, но к сожалению, нынешнее ухудшение отношений двух стран делает такое сотрудничество невозможным, вернее сказать, Украина сможет эффективно проявить себя в освоении Арктики только при условии нормализации отношений с Россией", - сказал эксперт.
Обновлено вчера в 21:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Алжир
Государство
Государство в Северной Африке в западной части Средиземноморского бассейна, крупнейшее по территории африканское государство. Площадь составляет 2 381 740 км², что чуть больше, чем у Демократической Республики Конго.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное