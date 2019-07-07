Футбол

Алжир разгромил Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка АфрикиМатч ТВ 16:55

Сборная Алжира одержала победу над командой Гвинеи в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча завершилась со счетом 3:0. Голами в составе победителей отметились Юсеф Белайли, Рияд Марез и Адам Унас. В четвертьфинале сборная Алжира сыграет с победителем матча Мали — Кот-д’Ивуар.
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Сборная Алжира разгромила Гвинею и вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций

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Алжир разгромил Гвинею и вышел в четвертьфинал Кубка Африки

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