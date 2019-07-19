Ворота алжирцев защищал бывший голкипер "Крыльев Советов" Раис М'Боли. Бронзу турнира ранее завоевала Нигерия, одолев в матче за третье место Тунис (1:0). Для Алжира эта победа на Кубке Африки стала второй в истории - ранее он побеждал в 1990 году.

Алжир победил Сенегал и второй раз в истории выиграл Кубок Африки

Шоу-бизнес Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары Пригожин отметил, что значительная часть дохода уходит у артистов на содержание коллектива.

Армия и оружие В китайской прессе обсуждают «дымящий» эсминец «Быстрый» ВМФ России В китайских СМИ активно обсуждают выходивший на военно-морское учение эсминец «Быстрый» ВМФ РФ. Речь идёт об эсминце проекта 956.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Интернет «ВКонтакте» анонсировала сервис знакомств Lovina Соцсеть «ВКонтакте» официально подтвердила и анонсировала приложение для знакомств Lovina.

Кино Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак» Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.

Происшествия 14-летняя школьница угнала машину в Чите Выяснилось, что за рулём иномарки находится 14-летняя жительница села Смоленка.

Футбол «Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).

Авто АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus Компания «АвтоВАЗ» получила одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus в кузове универсал и фургон, которые будут предназначаться для следственного комитета, полиции, а также МЧС и аварийно-спасательных служб.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Политика Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.

Происшествия Аварийная посадка самолета в океане попала на видео Легкомоторный самолет совершил аварийную посадку в океан на побережье американского города Оушен-Сити.

Политика США изменят тест на получение гражданства «Обновление, поддержание и улучшение теста, который является современным и актуальным, является нашей обязанностью для оказания помощи потенциальным новым гражданам в понимании значения гражданства США и ценностей, которые объединяют всех американцев», — приводятся слова исполняющего обязанности директора USCIS Кена Куччинелли.

Происшествия Задержаны подозреваемые в изнасиловании россиянки в Барселоне Полиция Каталонии задержала двоих подозреваемых по делу об изнасиловании молодой россиянки в Барселоне.

Происшествия Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов показал на фото кормление семимесячной дочери Известный исполнитель Эмин Агаларов поделился с поклонниками снимком, где запечатлен момент кормления его семимесячной дочери Афины.

Авто Назван ТОП-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году 2 место – Mitsubishi L200 На сегодняшний день в продаже на российском рынке представлены сразу две версии пикапа L200 – обновленная и дорестайлинговая.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.