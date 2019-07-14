Футбол
Как Сенегал и Алжир пробились в финал Кубка африканских нацийRT на русском 17:55
Сборные Сенегала и Алжира сыграют в финале Кубка африканских наций по футболу, который проходит в Египте. Подопечные Алиу Сиссе в дополнительное время сломили сопротивление Туниса. При этом в матче было назначено сразу два пенальти, а ещё один судья отменил после просмотра видеоповтора.
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Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне
Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
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Происшествия
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Экономика
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В Турции массово умирают украинцы
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Наука
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Обновлено 12 июля в 12:42
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Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
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По словам экспертов, некоторые продукты питания способствуют образованию тромбов – кровяных сгустков.
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Глава Нижнеудинского района ушел в отставку
Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.
Обновлено в 21:36
Общество
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Обновлено в 21:00
Политика
Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.
Обновлено в 17:41
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Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
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ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
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Крылья Советов — ЦСКА 2:0
В матче первого тура российской премьер-лиге Крылья Советов в Самаре обыграли ЦСКА 2:0. Оба мяча забил нападающий Александр Соболев.
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Экономика
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