Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Воскресная игра в Каире завершилась победой алжирцев со счетом 2:1.

Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских наций

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