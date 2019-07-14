Футбол
Алжир обыграл команду Нигерии и вышел в финал Кубка африканских нацийРИА Новости 17:10
Футболисты сборной Алжира на последней минуте добились победы над командой Нигерии в полуфинале Кубка африканских наций, который проходит в Египте. Воскресная игра в Каире завершилась победой алжирцев со счетом 2:1.
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Семак о матче с «Тамбовом»: «Зениту» не хватило острых атак
В первом тайме «Зенит» недостаточно остро атаковал, заявил после матча с «Тамбовом» Сергей Семак.
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Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Гаджеты
Раскрыты характеристики нового смартфона HTC Wildfire E
Тайваньская компания HTC намерена возродить смартфон Wildfire, который в новом исполнении получит приставку Е. Производитель заинтересован в том, чтобы девайс поступил в продажу на российский рынок.
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Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия
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Происшествия
Россияне пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
Двое россиян, чьи имена не разглашаются, пострадали при падении дерева во Дворце шекинских ханов в Азербайджане.
Обновлено в 08:01
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Стало известно о тайной свадьбе Юлии Барановской
Кстати, совместные фотографии с отдыха в Камбодже на своих страницах в Инстаграме публикует как Барановская, так и сам Телесов.
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Стало известно, как оформить электронный паспорт в России
Тестирование нового способа выдачи электронных паспортов состоится в конце июля.
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Космос
Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры
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Общество
Не ходи сюда: почему тюменцам нравятся дома с закрытыми от чужаков дворами?
Одни уверены, что жить в закрытом дворе удобно: внутрь не зайдут чужаки, а всё, что установил застройщик, так и останется в доступе местных жителей.
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Политика
Пушков объяснил, почему США хотят помешать «Северному потоку — 2»
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что Соединенные Штаты стремятся помешать строительству российского газопровода "Северный поток — 2", чтобы вынудить европейские страны закупать американский СПГ.
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Экономика
Минтруд предложил выплачивать госпомощь из федерального бюджета
В Министерстве труда России выступили с предложением увеличить выплаты по социальным контрактам при помощи средств из федерального бюджета России.
Обновлено в 14:00
Экономика
Все меньше предпринимателей верят в рост российской экономики
Больше всего бизнес беспокоит слабый конечный спрос – это показало исследование ВЦИОМ.
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Футбол
Луис Адриано показал фото в русском национальном костюме
Бразильский нападающий московского «Спартака» Луис Адриано в Instagam опубликовал фотографию на фоне берез.
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Политика
В НАТО заявили о «последнем шансе» России для сохранения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) лежит на России.
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