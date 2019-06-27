Футбол
Алжир обыграл Сенегал и вышел в плей-офф Кубка АфрикиSportbox.RU 15:00
Сборная Алжира обыграл команду Сенегала в матче группового этапа Кубка африканских наций 2019 года. Единственный мяч забил Юсеф Белайли. Алжир набрал шесть очков в группе C и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сенегал - Алжир ~ прогноз на кубок африканских наций 2019: кто из команд предпочтительней?
Sport-placeвчера в 02:29
Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:00
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 16:09, Вашингтон
Происшествия
Пожар на строительном рынке в Волгограде потушили
Обновлено в 12:32
Шоу-бизнес
Клара Новикова сделала заявление насчет онкологии
Звезда "Аншлага" Клара Новикова ответила на слухи о том, что у нее нашли онкологическое заболевание и поэтому она якобы избегает публики.
Обновлено в 06:20
Космос
Ученые рассказали, как земляне будут заселять Млечный Путь
Обновлено в 15:12
Происшествия
Следователи пришли с обысками в салоны автодилера «Рольф»
Сотрудники ФСБ и СК РФ проводят обыски в салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф".
Обновлено в 07:52
Политика
Путин: Скрипаль уже был наказан до инцидента в Солсбери
Президент России Владимир Путин в интервью британской газете FT заявил, что Сергей Скрипаль был наказан ещё до инцидента в Солсбери и никакого интереса для Москвы собой уже не представлял.
Обновлено в 15:47
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве Немцова
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, призывающую Россию возобновить следствие по убийству оппозиционера Бориса Немцова, передает Интерфакс в четверг.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
В России в июле впервые применят в действии комплекс РЭБ «Палантин»
Первый в Вооруженных силах России комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", поступивший в Западный военный округ в апреле, впервые применят в действии в июле во время учения, сообщили в четверг в ЗВО.
Обновлено в 05:51
Политика
Путин отверг причастность России к ситуации в Венесуэле
Россия не имеет отношения к происходящему в Венесуэле, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Financial Times, опубликованном 27 июня.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Светлана Лобода сообщила поклонникам о свадьбе
Кто будет выходить замуж, Лобода не рассказала, но сообщила поклонникам о грядущей свадьбе.
Обновлено в 09:52
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено в 08:36
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Инспекция Федеральной налоговой службы по Ленинскому району Новосибирска вынесла решение о приостановлении операций по счетам индивидуального предпринимателя Жерара Депардье в банке ВТБ, Газпромбанке и КС Банке.
Обновлено в 04:11
Политика
Абхазия закрыла границу с Грузией
В Абхазии вводится временное ограничение на пересечение государственной границы с Грузией, сообщается на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) республики.
Обновлено в 14:20
Космос
Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска
Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:54
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Москве арестовали еще одного грабившего людей отравителя
Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в отравлении попутчика в подмосковном электропоезде Подсолнечная–Москва, в результате чего тот скончался.
Обновлено в 05:25
Футбол
«Валенсия» договорилась о покупке Дениса Черышева
Обновлено в 16:00
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за флаги и плохое поведение
Туристическую группу украинцев вместе с детьми выселили из отеля на острове Каламос в Греции из-за публичной демонстрации желто-голубого флага Украины и красно-черного знамени "Организации украинских националистов – Украинской патриотической армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ).
Обновлено в 02:44
Политика
Памфилова не исключила отмены муниципальных выборов в Петербурге
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова не исключила, что муниципальные выборы в Петербурге могут отменить.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Число пострадавших при ЧП с Ан-24 в Бурятии возросло до 22
Число пострадавших в результате аварийной посадки пассажирского самолёта Ан-24 в Нижнеангарске возросло до 22, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы региона.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»
Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено в 12:49
Интернет
Сервис DeepNude, который «раздевает» человека на фото, закрыли через несколько дней после запуска
Разработчики приложения DeepNude, которое удаляет одежду с людей на фотографиях при помощи нейросетей, объявили в твиттере о закрытии проекта.
Обновлено в 15:29
Наука
Ученые определили число жертв Тунгусского метеорита
Если бы Тунгусский метеорит вошел в атмосферу над крупным городом, то количество жертв могло исчисляться тысячами.
Обновлено в 08:59
Общество
Представитель Алибасова пояснил свои слова о «спектакле» с отравлением
Представитель продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин уточнил, что имел в виду все происходящее в жизни, когда говорил о спектакле в связи с отравлением Алибасова.
Обновлено в 13:50
Транспорт
Александр Беглов открыл движение по Усть-Ижорскому шоссе в Колпино
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов открыл рабочее движение по Усть-Ижорскому шоссе, ставшему продолжением Софийской улицы.
Обновлено в 13:26
Экономика
ЦБ рассказал о манипулировании акциями обанкротившейся «Трансаэро»
ЦБ выявил два случая манипулирования акциями обанкротившейся авиакомпании «Трансаэро», рассказал журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях.
Обновлено в 10:25
Футбол
Александр Кокорин из СИЗО обратился к болельщикам
Александр Кокорин обратился из СИЗО «Бутырка» к болельщикам.
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Минкомсвязи хочет обязать производителей смартфонов предустанавливать российские приложения
Минкомсвязи вернулось к идее обязательной предустановки отечественных приложений на продаваемые в России смартфоны и планшеты.
Обновлено в 12:09
Экономика
Более 40% россиян имеют два или более кредитов
В прошлом месяце около 42,3% заемщиков имели два и более кредитов, 18,5% - три и более и около 8% - минимум четыре кредита.
Обновлено в 04:10