Алжир обыграл Сенегал и вышел в плей-офф Кубка АфрикиSportbox.RU 15:00

Сборная Алжира обыграл команду Сенегала в матче группового этапа Кубка африканских наций 2019 года. Единственный мяч забил Юсеф Белайли. Алжир набрал шесть очков в группе C и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места.

Алжир обыграл Сенегал и вышел в плей-офф Кубка Африки

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