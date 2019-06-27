Футбол
Алжир обыграл Сенегал и вышел в плей-офф Кубка АфрикиМатч ТВ 15:00
Сборная Алжира обыграл команду Сенегала в матче группового этапа Кубка африканских наций 2019 года. Единственный мяч забил Юсеф Белайли. Алжир набрал шесть очков в группе C и гарантировала себе выход в плей-офф с первого места.
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Сенегал - Алжир ~ прогноз на кубок африканских наций 2019: кто из команд предпочтительней?
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Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
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