Сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса (1:0 д.в) в полуфинальном матче Кубка Африки. Счет в матче не был открыт до 100-й минуты, когда защитник сборной Туниса Дилан Бронн срезал мяч в свои ворота.

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