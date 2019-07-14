Футбол
Автогол вывел сборную Сенегала в финал Кубка АфрикиLiveSport.ru вчера в 14:40
Сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса (1:0 д.в) в полуфинальном матче Кубка Африки. Счет в матче не был открыт до 100-й минуты, когда защитник сборной Туниса Дилан Бронн срезал мяч в свои ворота.
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