Марез забил гол на 95-й минуте и вывел Алжир в финал КАН-2019

Все про Спорт ру

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Происшествия Владелец клуба Icon в Москве опроверг сообщение о массовой драке со стрельбой Владелец клуба Icon Андрей Лобжанидзе опроверг информацию о массовой драке со стрельбой на территории заведения.

Общество Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.

Происшествия ФСБ задержала террористов ИГ в Ростовской области На след террористов спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской ячейки.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy S11 может оказаться с раздвижным корпусом На фотографиях видно, что смартфон будет оснащен раздвижным корпусом и гибким дисплеем.

Политика Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.

Экономика На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.

Происшествия В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.

Финансы ЦБ снизил на 16 июля курс доллара до 62,83 рубля Банк России установил на 16 июля официальный курс доллара на уровне 62,8280 рубля, что на 19,24 копейки ниже предыдущего показателя.

Авто В России взлетели цены на машины Цены на Chevrolet Tahoe выросли в России на 2,7 процента, на MINI — взлетели на 13 процентов.

Происшествия В Подмосковье задержали криминального авторитета В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Политика Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете «Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Экономика «Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет» Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".

Политика Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.

Культура Александр Сокуров закрывает фонд поддержки кино «Пример интонации» Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» был учрежден в 2013 году для поддержки режиссеров-дебютантов.

Кино Новым агентом 007 стала темнокожая актриса В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.

Общество Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.

Политика Соловьев рассказал об участии украинцев в несогласованных митингах в Москве «Если бы в России была такая власть, как на Украине, то никто не дал бы странным людям делать все, что угодно в центре Москвы», – заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев, комментируя участие гражданина Украины в несогласованном митинге в центре Москвы и его призывы сменить власть в России по примеру Украины.

Происшествия Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Политика ФСБ попросила суд продлить арест украинских моряков на три месяца Пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко сообщила, что Следственное управление ФСБ обратилось в суд о продлении на три месяца срока ареста украинских моряков, которых ранее задержали в Керченском проливе.

Политика Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.