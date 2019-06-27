Футбол
Кения обыграла Танзанию на Кубке африканских нацийЧемпионат 20:32
В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кении встречалась с национальной командой Танзании. Игра состоялась на стадионе «30 июня» в Египте и завершилась со счётом 3:2 в пользу кенийской сборной. Счёт был открыт уже 6-й минуте встречи.
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Сенегал — Алжир. Прогноз (к. 3.25) и ставки на матч Кубка африканских наций 27 июня 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:00
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