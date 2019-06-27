Футбол

Алжир нанес поражение Сенегалу в матче Кубка африканских нацийSport24.ru 14:51

Сборная Алжира одержала победу над национальной командой Сенегала на Кубке африканских наций — 2019. Матч второго тура группового этапа в квартете С завершился победой команды из Северной Африки со счетом 1:0. Победный гол на 49-й минуте игры забил нападающий сборной Алжира Юсеф Белайли.
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