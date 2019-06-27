Алжир нанес поражение Сенегалу в матче Кубка африканских нацийSport24.ru вчера в 14:51

Сборная Алжира одержала победу над национальной командой Сенегала на Кубке африканских наций — 2019. Матч второго тура группового этапа в квартете С завершился победой команды из Северной Африки со счетом 1:0. Победный гол на 49-й минуте игры забил нападающий сборной Алжира Юсеф Белайли.

Интернет Разработано приложение, «раздевающее» девушек на фото На прошлой неделе в Сети появилось новое приложение DeepNude, которое «раздевает» женщин.

Происшествия Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24 Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.

Политика Первый шаг для признания Крыма Европой сделан, заявил Порошенко Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что возвращение Москвы в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) – это первый шаг признания Крыма территорией России.

Общество Правительство утвердило список запрещенных к содержанию животных Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановления, в которых утвержден список запрещенных к содержанию животных и определены исключения из этого запрета.

Политика Климкин ответил на претензии Зеленского из-за ноты по морякам МИД Украины имел право без согласования с президентом Владимиром Зеленским ответить на российскую ноту по арестованным украинским морякам, заявил глава ведомства Павел Климкин.

Происшествия Силовики задержали первого фигуранта уголовного дела «Рольфа» В компании заявили, что постановление, на основании которого идут обыски, не относится напрямую к работе дилерских центров, а основатель «Рольфа» Сергей Петров связал мероприятия с уголовным делом 2014 года.

Происшествия На трассе в Ульяновской области три человека погибли в ДТП Три человека погибли и двое пострадали в ДТП на трассе в Ульяновской области, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД по региону.

Общество В Иркутской области паводок подтопил более 2 тыс. жилых домов В Иркутской области из-за обильных осадков и подъема уровня воды в реках затопило 2392 жилых домов.

Политика Самые яркие цитаты Путина из интервью Financial Times Накануне поездки в Японию на саммит G20, который сегодня проходит в Осаке, президент России Владимир Путин дал интервью изданию Financial Times.

Происшествия В районе Химок произошел сбой в движении поездов Движение поездов нарушено в районе станции «Сходня» в городе Химки.

Происшествия Двухлетняя девочка умерла от менингита в Челябинске Через сутки девочка скончалась. По предварительным результатам вскрытия школьница умерла от менингококковой инфекции.

Политика Си Цзиньпин рассказал о главной угрозе мировой экономике Председатель Китая Си Цзиньпин в ходе заседания стран БРИКС назвал односторонние санкции главной угрозой мировой экономике.

Футбол Обамеянг хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» По информации Daily Mirror, габонский футболист хочет продолжить карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Экономика В Новосибирске разблокировали банковские счета Депардье Инспекция ФНС России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала операции по банковским счетам зарегистрированного в городе ИП Жерара Депардье, сообщили РИА Новости в УФНС России по региону.

Происшествия В Волгограде загорелся строительный рынок В Советском районе Волгограда на одном из строительных рынков вспыхнул пожар.

Авто В Россию возвращаются автомобили Ravon Любопытно, что в качестве сборочной площадки в документе по-прежнему указан завод АО GM Uzbekistan в узбекском городе Асака, хотя ранее сообщалось, что Ravon R3 могут поставлять в Россию из Казахстана, с местного предприятия «СарыаркаАвтоПром».

Происшествия В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП В России ужесточили наказание для пьяных водителей, по вине которых погибли или пострадали люди в ДТП.

Общество Определились самые популярные у иностранных туристов регионы России Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край возглавили рейтинг самых популярных регионов у иностранных туристов.

Кино Актёрам «Игры престолов» показали видео со съёмок первого сезона Канал HBO опубликовал фрагмент со встречи с актёрами «Игры престолов». Его полная версия войдет в специальное издание всех сезонов сериала.

Общество Передачу Малахова про сестер Хачатурян сняли с эфира Телеканал "Россия 1" снял с эфира передачу, которую ведет телеведущий Андрей Малахов, про сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

Происшествия Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области "Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.

Общество Синоптик рассказал о погоде в Петербурге в ближайшие дни Горожанам стоит ждать ясных дней без осадкой. В ближайшие дни в Петербурге будет ясная погода.