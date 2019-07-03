Футбол
Дани Алвес: «Для триумфа остался один последний шаг»Бомбардир.ру 02:33
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:29, Ашберн
Происшествия
В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено в 03:55
Политика
Среди погибших моряков-подводников было два Героя России
Обновлено в 01:53
Экономика
Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре
Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».
Обновлено в 04:57
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Начальника Рижского вокзала не уволят из-за машины Пугачевой
Обновлено вчера в 09:58
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.
Обновлено в 05:15
Политика
Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний
В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.
Обновлено вчера в 05:13
Экономика
НСПК: Свои расходы контролируют только четверть россиян
Ответы опрошенных показали, что лишь 25 процентов россиян всегда контролируют свои доходы и расходы.
Обновлено в 05:01
Политика
В Совете Европы попросили у России еще €55 млн
Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка
Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.
Обновлено в 04:27
Футбол
В Курске состоится финал Кубка области по футболу
В среду, 3 июля, на стадионе "Трудовые резервы" состоится финал Кубка Курской области по футболу.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы
Индекс МосБиржи вновь обновил максимум
Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено в 04:39
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
ЖКХ
ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян
"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Футбол
Семак заявил об отсутствии предложений по Дзюбе
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не получал предложений по трансферу нападающего Артёма Дзюбы.
Обновлено в 04:43
Авто
Названы самые популярные автомобили в России до 2 млн рублей
Обновлено в 00:50
Авто
АвтоВАЗ остановил производство из-за сбоя в поставке комплектующих
Обновлено вчера в 12:10
Политика
Премьер Нидерландов заявил о разговоре с Путиным об MH17
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала поклонникам идеальную фигуру после родов
Саша Савельева, российская певица, в начале весны стала матерью, однако ей удалось довольно быстро вернуть своей фигуре былую стройность, чем она недавно похвасталась перед фанатами, представ перед ними в нижнем белье.
Обновлено в 05:09
Культура
Ведущие архитекторы выбрали лучший дом в мире
Члены жюри ежегодной премии AR House 2019 выбрали лучший жилой дом в мире.
Обновлено вчера в 15:07
Футбол
«Уфа» отдала Безденежных в аренду «Чайке»
Полузащитник Игорь Безденежных перешел из футбольного клуба "Уфа" в "Чайку" из Песчанокопского на правах аренды, сообщается на официальной странице команды Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в социальной сети "ВКонтакте".
Обновлено в 03:14
Экономика
Россия стала лидером по импорту грузинского вина в первом полугодии
В Штаты было поставлено более 354 тысяч бутылок. Всегда за полугодие Грузия оставила около 40,5 миллиона бутылок вина 44 странам.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Бывшему главе «Татфондбанка» предъявили обвинение
Первый заместитель Прокурора Республики предъявил Мусину обвинение в шести эпизодах злоупотребления своими полномочиями, повлекших тяжкие последствия.
Обновлено в 02:10
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Игры
Авторы Cuphead отложили релиз дополнения до 2020 года
Cuphead стала одним из самых необычных релизов 2017 года.
Обновлено в 05:10
Хоккей
Артемия Панарина аплодисментами встретили в расположении «Рейнджерс»
По всем законам бизнеса в продажу немедленно требовалось запустить партию атрибутики с фамилией Панарина, а заодно и сделать форму для самого форварда, что также было продемонстрировано клубом.
Обновлено в 03:15