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Экономика Ритейлер «Красное и белое» перерегистрировался на Кипре Несколько основных операционных компаний сети «Красное и Белое» на прошлой неделе сменили владельца, свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

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Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Меры, о которых идет речь, по словам Юдаевой, будут связаны с тем, какое влияние окажет введение показателя предельной долговой нагрузки.

Политика Чехия разрешила полеты российских авиакомпаний В министерстве пояснили, что аннулирование разрешений на полеты российских авиакомпаний в Чехию было ответной мерой на отмену Россией соглашений о полете авиакомпании Czech Airlines из Праги в Сеул над Сибирью.

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Политика В Совете Европы попросили у России еще €55 млн Россия во вторник заплатила взнос в бюджет СЕ — сумма составила €33 млн.

Происшествия В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса.

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Здоровье Голикова: Россия катастрофически теряет население Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.

Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

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